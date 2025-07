La curiosa imatge de Will Smith amb un porró de vi a la Catalunya Nord

De vegades, les estrelles de Hollywood sorprenen no només a la catifa vermella, sinó també en el més quotidià. Aquest cap de setmana, Will Smith ha acaparat l'atenció a la Catalunya Nord per la seva singular incursió en la tradició del porró, aquest símbol emblemàtic de compartir vi sense copa a la mà. Tot i que el món el coneix pel seu paper a El Príncep de Bel‑Air o Bad Boys, aquesta vegada ha deixat empremta al restaurant Can Paco, situat a Sant Cebrià de Rosselló.

Will Smith s'enfronta a l'art del porró

L'emotiu moment es visqué diumenge a la nit, després de la seva actuació al festival Les Déferlantes del Barcarès, quan l'actor acudí al local amb el seu equip. Al vídeo que el mateix restaurant compartí, s'aprecia com Smith puja a una cadira per beure en porró, un gest tradicional que requereix precisió i traça.

Amb el seu característic sentit de l'humor i acompanyat d'un grup entusiasta, l'actor s'implicà al màxim, inclinant-se amb ironia i força cap als seus companys, i mostrà que té fusta de “català de manual” elnacional.cat. Segons el restaurant: “Validem el seu domini del porró” — una cosa així com "validem la seva destresa".

| Josep Monter

Moltes rialles entre els presents

El restaurant agraí públicament el gest de Smith: «Moltíssimes gràcies a Will Smith i a tot el seu equip per aquesta meravellosa vetllada a Can Paco. Reconeixem el seu mestratge en el porró», un missatge compartit també a xarxes socials, on l'escena es viralitzà a l'instant.

Tradició a Catalunya

El porró és molt més que un recipient de vidre amb dos becs: és un ritual social en celebracions populars on el vi circula lliurement sense gots individuals. En llocs com Sant Cebrià de Rosselló, recòndita localitat del Rosselló francès, aquest costum té arrels profundes.

L'escena de Smith s'emmarca en un entorn festiu, després de la seva intervenció a Les Déferlantes, un dels festivals de música més emblemàtics de la regió, amb gran afluència d'artistes internacionals.

I ara què? Pròximes sorpreses catalanes?

Després de triomfar amb el porró, l'actor ja ha encès les especulacions entre locals i fans. Serà el pròxim una classe de sardanes o un sopar de calçots? En qualsevol cas, ha demostrat una curiositat natural per entendre els costums del nostre país. El seu gest serà recordat com un gest entranyable a aquesta autenticitat que defineix les nostres tradicions.