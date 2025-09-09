Logo xcatalunya.cat
Un home i una dona posen davant d’un edifici blau amb el número 3 i un flaix gràfic vermell i groc al centre de la imatge.
Sorpresa per a TV3 amb les audiències d’El Hormiguero | TV3, XCatalunya, Pablo Motos, mar flores
Gent

Pablo Motos i Mar Flores guanyen a TV3: Sorpresa a Catalunya

La rentrée a Catalunya sacseja el ‘prime time’ i desafia el domini nocturn de la cadena catalana: audiències 8 de setembre

Max Riveras
per Max Riveras

La rentrée televisiva va arribar amb canvis visibles a la foto de consum de Catalunya. La Sexta va marcar el pas al matí, mentre TV3 es va imposar a sobretaula, tarda i vespre amb solvència. El minut d'or va caure a les 21:47 dins del TN Vespre, un 30,7% i 560.000 espectadors que van tornar a fixar el llistó nocturn.

Informatius forts i estrenes amb vocació de públic objectiu

El tauler nocturn es va moure en paral·lel entre A3 Noticias 2 i el TD2, tot i que el lideratge informatiu va tornar a ser del TN Vespre. La 1 va estrenar temporada de La Revuelta amb David Broncano, que va activar el públic jove i va elevar el rendiment comercial.

MasterChef Celebrity va apuntalar la matinada de la cadena pública després del seu retorn, consolidant un flux d'audiència estable.  A Telecinco, El tiempo justo de Joaquín Prat va debutar a la tarda amb ambició d'estabilitzar aquesta franja.

Juan Dávila a La Revuelta
David Broncano a La Revuelta quan va entrevistar Juan Dávila | RTVE

L'oferta de TV3, del teatre al ‘late’ polític

TV3 va capitalitzar la seva herència amb l'especial Catalunya aixeca el teló, sostingut per la inèrcia del TN, tot i que amb un públic objectiu modest. Abans, La Selva i Atrapa'm si pots van dibuixar corbes estables, i Està passant va tornar amb empenta a l'access.  Programadors consultats coincideixen que la clau torna a estar en el lead-in de l'informatiu i en la fidelitat sènior. 

El gir de la nit: Pablo Motos i Mar Flores s'imposen

El primer gran cop va arribar des d'Antena 3. El Hormiguero va liderar a Catalunya entre les 22:15 i les 23:00.  La visita de Mar Flores va impulsar el format fins a un 13,4% i 208.000 espectadors a la comunitat.

D'altra banda, La Revuelta va signar un notable 10,6% i 170.000, confirmant la seva tracció entre els 25 i 44 anys i competint de prop. En l'àmbit nacional, el duel va deixar un 17,2% per a El Hormiguero i un 16,1% per a La Revuelta en el seu retorn.

Lectura editorial: perfils, arrossegament i estratègia de cadena

El Hormiguero, produït per 7 y Acción, va tornar a demostrar potència transversal i una base fidel major de 44 anys. La Revuelta, recolzada per RTVE i l'equip habitual de Broncano, va destacar en joves i va elevar el target comercial fins al 18,3% a Catalunya.

A l'altre eix, Shine Iberia va reforçar La 1 amb MasterChef Celebrity, que va sostenir la nit més enllà del directe.  A3 va optimitzar el tram de coincidència, TV3 va dependre de l'arrossegament, i La 1 va guanyar perfil per al seu horari de màxima audiència.

Competència i el que ve ara

LaSexta va retenir la seva identitat amb El Intermedio i Zapeando, mentre First Dates i els factuals de Cuatro es van veure més penalitzats. Telecinco va moure fitxa amb El precio de…, buscant impacte immediat i un relat continuat en les setmanes vinents.

Home somrient amb barba i camisa blanca al costat d’un cercle amb franges vermelles i grogues i un emoji de sorpresa
Pablo Motos sorprèn a Catalunya arrasant | @elhormiguero, XCatalunya, Grafinka, Pablo Motos

La temporada tot just comença i el tauler és volàtil. Motos lluitarà per mantenir el tron amb convidats d'alt impacte, Broncano calibrarà ritme i durada, i TV3 ajustarà l'oferta per capitalitzar el seu imbatible lead-in. 

