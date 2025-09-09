Pablo Motos i Mar Flores guanyen a TV3: Sorpresa a Catalunya

La rentrée televisiva va arribar amb canvis visibles a la foto de consum de Catalunya. La Sexta va marcar el pas al matí, mentre TV3 es va imposar a sobretaula, tarda i vespre amb solvència. El minut d'or va caure a les 21:47 dins del TN Vespre, un 30,7% i 560.000 espectadors que van tornar a fixar el llistó nocturn.
Informatius forts i estrenes amb vocació de públic objectiu
El tauler nocturn es va moure en paral·lel entre A3 Noticias 2 i el TD2, tot i que el lideratge informatiu va tornar a ser del TN Vespre. La 1 va estrenar temporada de La Revuelta amb David Broncano, que va activar el públic jove i va elevar el rendiment comercial.
MasterChef Celebrity va apuntalar la matinada de la cadena pública després del seu retorn, consolidant un flux d'audiència estable. A Telecinco, El tiempo justo de Joaquín Prat va debutar a la tarda amb ambició d'estabilitzar aquesta franja.
L'oferta de TV3, del teatre al ‘late’ polític
TV3 va capitalitzar la seva herència amb l'especial Catalunya aixeca el teló, sostingut per la inèrcia del TN, tot i que amb un públic objectiu modest. Abans, La Selva i Atrapa'm si pots van dibuixar corbes estables, i Està passant va tornar amb empenta a l'access. Programadors consultats coincideixen que la clau torna a estar en el lead-in de l'informatiu i en la fidelitat sènior.
El gir de la nit: Pablo Motos i Mar Flores s'imposen
El primer gran cop va arribar des d'Antena 3. El Hormiguero va liderar a Catalunya entre les 22:15 i les 23:00. La visita de Mar Flores va impulsar el format fins a un 13,4% i 208.000 espectadors a la comunitat.
D'altra banda, La Revuelta va signar un notable 10,6% i 170.000, confirmant la seva tracció entre els 25 i 44 anys i competint de prop. En l'àmbit nacional, el duel va deixar un 17,2% per a El Hormiguero i un 16,1% per a La Revuelta en el seu retorn.
Lectura editorial: perfils, arrossegament i estratègia de cadena
El Hormiguero, produït per 7 y Acción, va tornar a demostrar potència transversal i una base fidel major de 44 anys. La Revuelta, recolzada per RTVE i l'equip habitual de Broncano, va destacar en joves i va elevar el target comercial fins al 18,3% a Catalunya.
A l'altre eix, Shine Iberia va reforçar La 1 amb MasterChef Celebrity, que va sostenir la nit més enllà del directe. A3 va optimitzar el tram de coincidència, TV3 va dependre de l'arrossegament, i La 1 va guanyar perfil per al seu horari de màxima audiència.
Competència i el que ve ara
LaSexta va retenir la seva identitat amb El Intermedio i Zapeando, mentre First Dates i els factuals de Cuatro es van veure més penalitzats. Telecinco va moure fitxa amb El precio de…, buscant impacte immediat i un relat continuat en les setmanes vinents.
La temporada tot just comença i el tauler és volàtil. Motos lluitarà per mantenir el tron amb convidats d'alt impacte, Broncano calibrarà ritme i durada, i TV3 ajustarà l'oferta per capitalitzar el seu imbatible lead-in.