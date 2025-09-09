Pablo Motos y Mar Flores ganan a TV3: Sorpresa en Catalunya

La rentrée televisiva llegó con cambios visibles en la foto de consumo de Catalunya. La Sexta marcó el paso por la mañana, mientras TV3 se impuso en sobretaula, tarde y vespre con solvencia. El minuto de oro cayó a las 21:47 dentro del TN Vespre, un 30,7% y 560.000 espectadores que volvieron a fijar el listón nocturno.

Informativos fuertes y estrenos con vocación de target

El tablero nocturno se movió en paralelo entre A3 Noticias 2 y el TD2, aunque el liderazgo informativo volvió a ser del TN Vespre. La 1 estrenó temporada de La Revuelta con David Broncano, que activó al público joven y elevó el rendimiento comercial.

MasterChef Celebrity apuntaló la madrugada de la cadena pública tras su regreso, consolidando un flujo de audiencia estable. En Telecinco, El tiempo justo de Joaquín Prat debutó en tarde con ambición de estabilizar esa franja.

La oferta de TV3, del teatro al ‘late’ político

TV3 capitalizó su herencia con el especial Catalunya aixeca el teló, sostenido por la inercia del TN, aunque con un target comercial modesto. Antes, La Selva y Atrapa’m si pots dibujaron curvas estables, y Està passant regresó con brío en el access. Programadores consultados coinciden en que la clave vuelve a estar en el lead-in del informativo y en la fidelidad senior.

El giro de la noche: Pablo Motos y Mar Flores se imponen

El primer gran golpe llegó desde Antena 3. El Hormiguero lideró en Catalunya entre las 22:15 y las 23:00. La visita de Mar Flores impulsó el formato hasta un 13,4% y 208.000 espectadores en la comunidad.

Por otro lado, La Revuelta firmó un notable 10,6% y 170.000, confirmando su tracción entre los 25 a 44 años y compitiendo de cerca. A nivel nacional, el duelo dejó un 17,2% para El Hormiguero y un 16,1% para La Revuelta en su regreso.

Lectura editorial: perfiles, arrastre y estrategia de cadena

El Hormiguero, producido por 7 y Acción, volvió a demostrar potencia transversal y una base fiel mayor de 44 años. La Revuelta, respaldada por RTVE y el equipo habitual de Broncano, destacó en jóvenes y elevó el target comercial hasta el 18,3% en Catalunya.

En el otro eje, Shine Iberia reforzó a La 1 con MasterChef Celebrity, que sostuvo la noche más allá del directo. A3 optimizó el tramo de coincidencia, TV3 dependió del arrastre, y La 1 ganó perfil para su prime time.

Competencia y lo que viene ahora

LaSexta retuvo su identidad con El Intermedio y Zapeando, mientras First Dates y los factuals de Cuatro se vieron más penalizados. Telecinco movió ficha con El precio de…, buscando impacto inmediato y un relato continuado en las próximas semanas.

La temporada apenas comienza y el tablero es volátil. Motos peleará por mantener trono con invitados de alto impacto, Broncano calibrará ritmo y duración, y TV3 ajustará oferta para capitalizar su imbatible lead-in.