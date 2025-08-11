Logo xcatalunya.cat
La princesa Anna somrient amb un fons fosc i un cercle vermell amb un signe d'exclamació blanc a la dreta
La princesa Anna sorprèn per la informació que s'ha fet pública sobre ella
Gent

Una ONG d’Anglaterra destapa el que pocs coneixen sobre la princesa Anna (74 anys)

Es coneix el detall ocult que podria canviar per sempre la imatge d’una figura clau de la reialesa anglesa

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

La princesa Anna ha sabut guanyar-se un lloc propi al cor del poble i de qui ha treballat amb ella. Ha forjat una reputació única dins i fora de la reialesa britànica, combinant feina incansable, proximitat i un gran compromís. La seva figura inspira respecte no pel seu càrrec, sinó per la seva constància i la capacitat d'involucrar-se de manera real en cada causa.

Pocs dies abans de fer 75 anys, la princesa continua sent un motor actiu en la vida pública, marcant la diferència amb una agenda que no dona senyals de pausa. Tanmateix, pel seu perfil baix, hi ha molt sobre la princesa que no es coneix, fins ara.

Un grup de persones vestides amb uniformes militars i vestits formals camina en un esdeveniment oficial a l’aire lliure amb soldats de fons.
La princesa Anna és admirada pel seu incansable treball amb una agenda molt ocupada | Instagram, @theroyalfamily

La trajectòria de la princesa Anna que desafia el temps

En els cercles reials és coneguda com l'“agermanant de més confiança” del rei. Acumula any rere any més compromisos oficials que qualsevol altre membre de la família.

Lluny de reduir la seva activitat, ha incrementat la seva càrrega de feina. “Es nota que es preocupa per l'estat de la Gran Bretanya i l'estat del món”, afirma Moazzam Malik, de Save the Children UK.

El seu vincle amb aquesta organització va començar el 1970 i l'ha portada a recaptar milions i visitar projectes en llocs tan diferents com Sierra Leone, Moçambic o Bangladesh.

Una dona gran elegantment vestida somriu mentre conversa amb un grup de persones, entre elles una dona en cadira de rodes i dos joves amb armilles blaves, en un ambient interior amb parets de pedra.
La princesa Anna dona suport a més de 300 institucions benèfiques | Instagram, @theroyalfamily

L'admiració guanyada al terreny

Qui col·labora amb ella destaca la seva resistència i la seva proximitat. Tanya Curry, de l'Associació de Malalties de la Neurona Motora, ressalta “la resistència que demostra, tant mental com física”.

Michael Baker, de l'Associació d'Equitació per a Discapacitats, recorda com va tornar a les seves funcions només tres setmanes després d'un accident eqüestre. Aquell dia, “va ser una cosa molt deliberada per part seva… i fins i tot s'hi va quedar molt més temps del previst”, assenyala, destacant la seva determinació.

Moneda commemorativa platejada amb el retrat d’una dona i la inscripció The Princess Royal Celebrating 75 Years Duty and Devotion sobre un fons d’il·lustracions similars
La moneda que ha estat encunyada en homenatge a la princesa Anna i el seu 75è aniversari | Instagram, @theroyalfamily

Més que una patrona, una aliada

Anna dona suport a més de 300 organitzacions benèfiques i aquest any va triar celebrar el seu aniversari reunint-ne moltes al Palau de Buckingham. “Això personifica el que li importa a Sa Altesa Reial”, va dir una font.

També presideix la Comissió Reial per a l'Exposició de 1851. Lord Kakkar assegura que està “profundament compromesa” amb generar un “impacte en les vides de les persones… arreu del món”.

El seu estil directe i pràctic li permet apropar-se a les persones, comprendre els seus desafiaments i plantejar solucions sense perdre la perspectiva estratègica. La seva gran empatia ha guanyat el respecte de tothom. Tanya Curry destaca que valoren “la seva capacitat per fer que la gent se senti especial”. La princesa Ana recorda que la veritable grandesa es construeix amb constància, proximitat i dedicació.

