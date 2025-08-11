Una ONG d’Anglaterra destapa el que pocs coneixen sobre la princesa Anna (74 anys)

La princesa Anna ha sabut guanyar-se un lloc propi al cor del poble i de qui ha treballat amb ella. Ha forjat una reputació única dins i fora de la reialesa britànica, combinant feina incansable, proximitat i un gran compromís. La seva figura inspira respecte no pel seu càrrec, sinó per la seva constància i la capacitat d'involucrar-se de manera real en cada causa.
Pocs dies abans de fer 75 anys, la princesa continua sent un motor actiu en la vida pública, marcant la diferència amb una agenda que no dona senyals de pausa. Tanmateix, pel seu perfil baix, hi ha molt sobre la princesa que no es coneix, fins ara.
La trajectòria de la princesa Anna que desafia el temps
En els cercles reials és coneguda com l'“agermanant de més confiança” del rei. Acumula any rere any més compromisos oficials que qualsevol altre membre de la família.
Lluny de reduir la seva activitat, ha incrementat la seva càrrega de feina. “Es nota que es preocupa per l'estat de la Gran Bretanya i l'estat del món”, afirma Moazzam Malik, de Save the Children UK.
El seu vincle amb aquesta organització va començar el 1970 i l'ha portada a recaptar milions i visitar projectes en llocs tan diferents com Sierra Leone, Moçambic o Bangladesh.
L'admiració guanyada al terreny
Qui col·labora amb ella destaca la seva resistència i la seva proximitat. Tanya Curry, de l'Associació de Malalties de la Neurona Motora, ressalta “la resistència que demostra, tant mental com física”.
Michael Baker, de l'Associació d'Equitació per a Discapacitats, recorda com va tornar a les seves funcions només tres setmanes després d'un accident eqüestre. Aquell dia, “va ser una cosa molt deliberada per part seva… i fins i tot s'hi va quedar molt més temps del previst”, assenyala, destacant la seva determinació.
Més que una patrona, una aliada
Anna dona suport a més de 300 organitzacions benèfiques i aquest any va triar celebrar el seu aniversari reunint-ne moltes al Palau de Buckingham. “Això personifica el que li importa a Sa Altesa Reial”, va dir una font.
També presideix la Comissió Reial per a l'Exposició de 1851. Lord Kakkar assegura que està “profundament compromesa” amb generar un “impacte en les vides de les persones… arreu del món”.
El seu estil directe i pràctic li permet apropar-se a les persones, comprendre els seus desafiaments i plantejar solucions sense perdre la perspectiva estratègica. La seva gran empatia ha guanyat el respecte de tothom. Tanya Curry destaca que valoren “la seva capacitat per fer que la gent se senti especial”. La princesa Ana recorda que la veritable grandesa es construeix amb constància, proximitat i dedicació.