Olga Ríos rompe su silencio tras su ruptura con Alexia Putellas: 'Tendré que...'

La historia que muchos seguían con lupa vuelve a moverse. No es un comunicado ni una entrevista, sino una frase breve, publicada con calma. El contexto de final de verano, resaca de Eurocopa y un foco mediático que no perdona, no ayuda. Y, aun así, Olga Ríos ha decidido hablar a su manera.

Del silencio a un “tendré que acostumbrarme”

La representante de influencers, pareja durante años de Alexia Putellas, reapareció con una reflexión íntima en redes. Entre líneas dejó una frase que encendió las alertas: “Tendré que acostumbrarme”. Fue su primer gesto claro tras semanas de especulaciones y sirvió para confirmar que el duelo emocional está en marcha. El apunte llegó después de un viaje de desconexión y ya con la conversación pública instalada en su vida privada.

La pista, publicada por El Nacional, rompió el mutismo que había sostenido desde julio. El interés no es casual. La ruptura trascendió en plena Eurocopa, cuando Alexia estaba concentrada con la selección. En aquel tramo, La Vanguardia informó de que la relación había terminado, un dato que explicaba la discreción y la ausencia de gestos públicos de la pareja.

| redes

Del reel de Javi de Hoyos al relato de la distancia

El 19 de julio, el periodista Javi de Hoyos encendió la mecha con un reel preguntando si Alexia y Olga habían roto. No aportó morbo ni acusaciones, pero sí una constatación: algo había cambiado y las señales en redes lo sugerían. A partir de ahí, el relato fue creciendo

Días después, De Hoyos amplió el contexto comentando que no habría terceras personas ni un episodio abrupto, sino desgaste y distancia. Una explicación sobria que encaja con el historial de discreción de ambas. La versión, recogida en crónicas que citan al propio periodista, apuntó a un final maduro, sin dramatismos innecesarios.

Qué dice Alexia y cómo reacciona el entorno culé

Ni Alexia Putellas ni Olga Ríos han publicado un comunicado conjunto. Es coherente con su estilo: relación reservada, exposiciones contadas y cero filtraciones. Aun así, varios medios destacaron movimientos que alimentaron la narrativa, como cambios en seguimientos de Instagram y la ausencia de interacciones públicas. En paralelo, se recordó que Ríos es representante de influencers —entre ellas Violeta Mangriñán— y que su agenda profesional suele mantenerse al margen del ruido.

| FC Barcelona, FUT Mind

Estos datos ayudan a entender el marco de una ruptura tratada con contención y foco en el trabajo. En el lado deportivo, Alexia mantiene el discurso de siempre: foco competitivo, proyectos sociales y calendario exigente con el Barça y con su fundación. La escena pública la empuja, pero ella evita entrar en el terreno del romance. De momento, silencio y respeto.

Tiempos de ajuste y una conversación que no cesa

El mensaje de Olga no es un adiós al debate, pero sí una marca de territorio que quiere demostrar que su vida privada no se convertirá en espectáculo. “Tendré que acostumbrarme” suena a aceptación y a rutina nueva, también a un pedido de espacio. Olga Ríos rompe su silencio con una frase mientras el entorno de Alexia Putellas guarda la compostura.