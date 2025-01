Oficial: TV3 perd audiència a les Campanades amb Laura Escanes i Miki Núñez

No hi ha batalla més ardua en el món de la televisió que la de les audiències a Cap d'Any. És un dels pocs moments de l'any en què pràcticament tota la societat té encesa la televisió, per la qual cosa a les cadenes es percep aquesta jornada com una gran competència. Aconseguir el major nombre d'espectadors possibles i vèncer en aquest registre a la resta de canals de televisió està en la fulla de ruta de totes elles.

Per això, any rere any es prenen les decisions pertinents per tractar de fer lo més atractiva possible l'emissió de Les Campanades. Per exemple, TV3 va aconseguir grans registres l'any passat i per això va decidir repetir els seus dos presentadors. Laura Escanes i Miki Núñez, una clara aposta per la joventut i les noves generacions, van prendre el control i van aconseguir pràcticament un milió de visites el 2023.

Aquest any, però, no han pogut repetir èxit i els números han descendit lleugerament, perdent gairebé 100 mil espectadors i un 4% en el share. Aquest any, la televisió pública catalana ha acollit 824.000 espectadors (924.000 el 2023) i ha registrat un 32,2% de quota de pantalla (36,6% el 2023). També van aconseguir descensos en els registres els dos programes que van precedir les Campanades, un especial de l'APM i un altre del Polonia.

I a nivell estatal?

A qui sí que li ha funcionat clarament l'aposta realitzada aquest 2024 ha estat a Televisió Espanyola. La1 va recuperar el lideratge d'emissió després de tres anys ostentant el segon lloc i veient-se superada per Antena 3. L'efecte Pedroche aquesta vegada es va veure sucumbit pel de David Broncano i LalaChus, qui s'estrenaven com a presentadors.

En el moment de les dotze campanades, La1 disposava de 5.642.000 espectadors i un 33,1% de share; 1 milió i 6.1 punts més que el 2023. La mitjana de l'emissió va ser de 4.800.000, xifres molt superiors també a les de l'any passat.

| RTVE

D'aquesta manera, doncs, La1 va recuperar el lideratge després de tres anys de cessió a Antena 3. La tàctica de generar hype amb el vestit escollit per la presentadora no ha funcionat aquesta vegada. De fet, l'any passat ja es va començar a percebre un lleuger descens, encara que la cadena de Mediaset es va mantenir com l'opció més vista. Però aquest any ja s'ha confirmat la debacle i està per veure quines decisions es prenen de cara al pròxim any.

David Broncano i LalaChus, doncs, van aconseguir destronar d'una vegada per totes a Cristina Pedroche i a Alberto Chicote, a qui, de fet, van saludar en ple directe, una anècdota que ja és història de la televisió.