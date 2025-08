És oficial: Pablo Urdangarin reapareix i fa el pas que més temia la infanta Cristina

La reaparició pública de Pablo Urdangarin ja és oficial. Ho ha fet amb motiu de la seva tornada als entrenaments amb l'equip d'handbol en què juga, el Granollers. I en fer-ho ha fet un pas que la infanta Cristina temia.

En concret, el que ha fet el jove és parlar de la seva família i tornar a posar-se al punt de mira per aquest motiu. I això és una cosa que a la seva mare no li agrada, ja que vol que se centri en la seva carrera esportiva. Però no ho ha pogut evitar, Pablo ha fet referència als seus pares.

| Europa Press

Pablo Urdangarin torna al focus mediàtic i fa el que no volia la infanta Cristina

La infanta Cristina sempre ha volgut que Pablo Urdangarin centri la seva notorietat exclusivament en la seva carrera esportiva. Considera que s'ha de consolidar com a jugador d'handbol i no ser d'actualitat per qüestions familiars o personals. Tanmateix, ell ha deixat clar que, tot i que ho intenta, no sempre pot evitar les preguntes sobre el clan Borbó-Urdangarin.

Ell ha començat la pretemporada amb el Granollers després d'una campanya en què va ser un dels millors de la Lliga ASOBAL. Un retorn que no ha passat desapercebut per als periodistes, que no han dubtat a interrogar-lo sobre la seva vida privada, a més del seu futur esportiu.

Preguntat sobre com afronta les vacances d'estiu, Pablo Urdangarin ha respost amb total naturalitat: “Descanso, amb família i també una mica d'entrenament”. Una frase senzilla, però que ha estat suficient perquè s'obri la porta a qüestions més íntimes relacionades amb els seus pares.

A partir d'aquí, les preguntes s'han centrat Iñaki Urdangarin, el seu pare, que va ser un dels jugadors d'handbol més guardonats. Així, li han preguntat si segueix els consells d'ell. I la seva resposta ha estat tan sincera com contundent: “Sí, sempre”.

“El tinc aquí, al meu costat sempre, a cada entrenament, a cada partit. M'ajuda moltíssim”.

| Instagram, @BMGranollers

Aquest tipus de declaracions són les que preocupen la infanta Cristina. La filla del rei emèrit sempre ha estat molt protectora amb els seus fills i sap de primera mà com l'exposició mediàtica pot afectar. Ella desitja que el seu fill mantingui un perfil baix i que els titulars sobre ell se centrin exclusivament en la seva progressió com a esportista.

Però el jugador, fidel al seu caràcter afable i proper, no ha defugit cap qüestió. Fins i tot quan se li ha preguntat si sentia pressió per l'impressionant palmarès del seu pare, ha contestat amb serenitat: “No. Això ja em va passar fa molt de temps, ara ho tinc més com una ajuda que com una altra cosa”.

Pablo Urdangarin també té paraules sobre la infanta Cristina

Pablo Urdangarin en la seva trobada amb la premsa tampoc ha dubtat a parlar sobre la seva mare. Pel que fa al paper de la infanta Cristina en la seva vida esportiva, ha estat igualment sincer: “Ella també hi és”.

“El que passa és que el meu pare, havent jugat a handbol, ho entén tot des de la mateixa perspectiva que jo. I la meva mare m'ajuda també fora dels temes de l'esport”.

I, entre rialles, ha reconegut l'evidència: que la germana de Felip VI és la seva mare. Entre rialles, ha dit: “Sí, sempre ve a veure el seu fill”.

| Europa Press

La tornada als entrenaments del jove no és només una notícia esportiva. Per a ell, representa la continuïtat del seu somni com a jugador professional.

Per a la seva mare, tanmateix, és un nou desafiament mediàtic. Cada aparició pública i cada declaració es converteixen en un equilibri entre la carrera que ell vol forjar-se i la discreció que ella intenta preservar.

En tot cas, el carisma i la naturalitat del jove tornen a ser la seva millor carta de presentació. Als seus 23 anys, ha demostrat que sap gestionar la pressió i que és capaç de respondre amb maduresa a les preguntes més compromeses. Malgrat els temors de la infanta, és evident que ell està preparat per assumir el seu paper tant a la pista com davant dels focus.

La veritat és que, després d'una temporada en què ha brillat i ha contribuït a l'èxit del seu equip, totes les mirades estan posades en com evolucionarà la seva carrera. Però, inevitablement, cada pas que faci fora del camp continuarà generant titulars, per molt que la seva mare desitgi el contrari.