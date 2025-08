Es oficial: Pablo Urdangarin reaparece y da el paso que más temía la infanta Cristina

La reaparición pública de Pablo Urdangarin ya es oficial. Lo ha hecho con motivo de su vuelta a los entrenamientos con el equipo de balonmano en el que juega, el Granollers. Y al hacerlo ha dado un paso que la infanta Cristina estaba temiendo.

En concreto, lo que ha hecho el joven es hablar de su familia y volver a ponerse en el disparadero por ese motivo. Y esto es algo que a su madre no le gusta, pues quiere que se centre en su carrera deportiva y que no esté de actualidad por motivos ajenos a esta. Pero no ha podido evitarlo, Pablo ha hecho referencia a los suyos.

| Europa Press

Pablo Urdangarin vuelve al foco mediático y hace lo que no quería la infanta Cristina

La infanta Cristina siempre ha querido que Pablo Urdangarin centre su notoriedad exclusivamente en su carrera deportiva. Considera que debe consolidarse como jugador de balonmano y no estar de actualidad por cuestiones familiares o personales. Sin embargo, él ha dejado claro que, aunque lo intenta, no siempre puede evitar las preguntas sobre el clan Borbón-Urdangarin.

El joven ha comenzado la pretemporada con el Granollers tras una campaña en la que fue uno de los mejores de la Liga ASOBAL. Un regreso que no ha pasado desapercibido para los periodistas, quienes no han dudado en interrogarle sobre su vida privada, además de por el deporte.

Preguntado sobre cómo afronta las vacaciones de verano, Pablo Urdangarin ha respondido con total naturalidad: “Descanso, con familia y también un poco de entreno”. Una frase sencilla, pero que ha bastado para que se abriera la puerta a cuestiones más íntimas relacionadas con sus seres queridos.

A partir de ahí, las preguntas se han centrado Iñaki Urdangarin, su padre, quien fue uno de los jugadores de balonmano más laureados. Así, se ha querido saber si sigue los consejos de él. Y su respuesta ha sido tan sincera como contundente: “Sí, siempre”.

“Lo tengo ahí, a mi lado siempre, en cada entreno, en cada partido. Me ayuda muchísimo”.

| Instagram, @BMGranollers

Este tipo de declaraciones son las que preocupan a la infanta Cristina. La hija del rey emérito siempre ha sido muy protectora con sus hijos y sabe de primera mano cómo la exposición mediática puede afectar a la vida personal y profesional. Ella desea que su hijo mantenga un perfil bajo y que los titulares sobre él se centren exclusivamente en su progresión como deportista.

Pero el jugador, fiel a su carácter afable y cercano, no ha rehuido ninguna cuestión. Incluso cuando se le ha preguntado si sentía presión por el impresionante palmarés de su padre, ha contestado con serenidad: “No. Eso ya se me fue hace mucho tiempo, ahora lo tengo más como una ayuda que como otra cosa”.

Pablo Urdangarin también tiene palabras sobre la infanta Cristina

Pablo Urdangarin en su encuentro con la prensa tampoco ha dudado en hablar sobre su madre. Respecto al papel de la infanta Cristina en su vida deportiva, ha sido igualmente sincero: “Ella también está ahí”.

“Lo que pasa es que mi padre, al haber jugado a balonmano, lo entiende todo desde la misma perspectiva que yo. Y mi madre me ayuda también fuera de los temas del deporte”.

Y, entre risas, ha reconocido lo evidente: que la hermana de Felipe VI es su mayor. Entre risas, ha dicho: “Sí, siempre viene a ver a su hijo”.

| Europa Press

La vuelta a los entrenamientos del joven no es solo una noticia deportiva. Para él, representa la continuidad de su sueño como jugador profesional.

Para su madre, sin embargo, es un nuevo desafío mediático. Cada aparición pública y cada declaración se convierten en un equilibrio entre la carrera que él quiere forjarse y la discreción que ella intenta preservar.

En todo caso, el carisma y la naturalidad del joven vuelven a ser su mejor carta de presentación. A sus 24 años, ha demostrado que sabe gestionar la presión y que es capaz de responder con madurez a las preguntas más comprometidas. A pesar de los temores de la infanta, es evidente que él está preparado para asumir su papel tanto en la cancha como ante los focos.

Lo cierto es que, tras una temporada en la que ha brillado y ha contribuido al éxito de su equipo, todas las miradas están puestas en cómo evolucionará su carrera. Pero, inevitablemente, cada paso que dé fuera del campo seguirá generando titulares, por mucho que su madre desee lo contrario.