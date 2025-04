Oficial: El dia que Atrapa'm si pots donarà el pot més gran de la història de TV3

El concurs 'Atrapa'm si pots' s'ha convertit en un programa de referència. L'espai presentat per Llucià Ferrer ha millorat en audiència en les últimes setmanes, en part, per les expectatives que un dels concursants guanyi un premi de sis xifres. Seria el major premi de la història de TV3, de manera que la Televisió de Catalunya ha realitzat moviments "sospitosos" en la seva programació.

Tot apunta que el gran dia pot ser el dijous. Normalment, després de 'La Selva' s'emet 'Atrapa'm si pots' i després 'Està Passant'. Després ja el Telenotícies Vespre. Doncs bé, si mirem la programació de TV3, el dijous dia 3 d'abril, la televisió pública aposta per ubicar el concurs abans del Telenotícies, ja que és una franja amb molta més audiència.

| XCatalunya, @lluciaferrer, Dean Drobot, Canva de Sparklestroke Global

Premis petits a TV3

És poc habitual que una televisió pública reparteixi premis com aquests. I menys una televisió petita com 'La Nostra'. Estem acostumats a veure grans premis de les televisions privades de l'Estat espanyol, però no premis com aquests a TV3.

'El Gran Dictat' i altres concursos que s'han emès al llarg de la història de TV3 han donat premis econòmics, però mai tan alts com aquest.

Els seguidors ho tenen clar

Les sospites que sigui el dijous el gran dia han estat comentades a les xarxes socials. En concret, com a resposta a la publicació de TV3 que anuncia que s'atorgarà el premi.

En cada episodi, cinc concursants competeixen al llarg de diverses rondes que posen a prova els seus coneixements en cultura general i habilitats en proves amb límit de temps. L'objectiu és assegurar una de les dues places a la gran final, on els finalistes han de respondre preguntes per ascendir per una escala. Qui arriba al nivell més alt guanya i, si no falla cap pregunta, s'emporta el pot acumulat. A més, els finalistes poden decidir si tornen l'endemà per augmentar les seves possibilitats de guanyar el pot.

| TV3, XCatalunya

El concurs abasta una àmplia varietat de temes, centrant-se en curiositats i utilitzant jocs de paraules i endevinalles per crear un ambient distès i amè. Cada programa inclou una ronda de preguntes musicals, on el presentador anima els concursants a taral·lejar o ballar les cançons que sonen, afegint un toc participatiu i dinàmic.