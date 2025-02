Llucià Ferrer encantat: El seu tweet amb unes dades que tothom aplaudeix

Des de la seva estrena, el programa presentat per Llucià Ferrer ha aconseguit cridar l'atenció de l'audiència gràcies al seu format dinàmic i l'oportunitat que ofereix als participants de guanyar importants sumes de diners. A mesura que avancen les emissions, el pot ha anat incrementant-se, generant una creixent expectació entre els espectadors.

Llucià Ferrer ha compartit recentment a les seves xarxes socials una notícia que ha entusiasmat els seus seguidors: el pot acumulat en el seu programa de televisió està a punt d'assolir la impressionant xifra de 200.000 euros. A més, Bàrbara, una de les concursants més destacades, ha aconseguit acumular fins a la data 19.000 euros, consolidant-se com la favorita del públic.

Declaracions oficials i reaccions

Al seu compte de Twitter, Ferrer va expressar el seu entusiasme per l'èxit del programa i el creixent pot, agraint a l'audiència pel seu suport constant. Els seguidors no van trigar a reaccionar, omplint la publicació de comentaris positius i felicitacions. Molts van destacar el rendiment de Bàrbara, l'habilitat i carisma de la qual l'han posicionat com la favorita per emportar-se el gran premi.

Amb el pot acostant-se a la marca de 200.000 euros, la tensió i emoció en el programa continuen en augment. Els espectadors esperen amb ànsia les pròximes emissions, ansiosos per veure si Bàrbara mantindrà la seva ratxa guanyadora o si algun altre concursant aconseguirà arrabassar-li el lideratge.

La combinació d'un pot en constant creixement i participants carismàtics ha consolidat el programa de Llucià Ferrer com un dels favorits en la graella televisiva actual. Sens dubte, les pròximes setmanes seran decisives i mantindran l'audiència al límit dels seus seients.

Llucià Ferrer, un periodista amb una llarga carrera

La carrera de Ferrer a la ràdio va començar de manera curiosa. Segons relata, la seva passió pel FC Barcelona el va portar a trucar a Ràdio Manlleu per dedicar una cançó a l'equip que havia ajudat el Barça a guanyar la Lliga. Aquesta intervenció va cridar l'atenció del locutor, qui li va oferir una oportunitat a l'emissora.

Des de llavors, ha participat en programes com "El matí i la mare que el va parir" a Ràdio Flaixbac, "Fricandó matiner" a RAC 105, "On vols anar a parar?" a Catalunya Ràdio i "Via Lliure" a RAC 1 durant l'estiu de 2010. Actualment, presenta "El Vermut de Llucià Ferrer" a Ràdio Flaixbac, on continua delectant l'audiència amb el seu estil proper i dinàmic.

Participacions a TV3 i Altres Mitjans

A televisió, Ferrer ha deixat una empremta significativa a TV3, la cadena pública catalana. Va debutar amb el programa "Virus" i posteriorment va presentar i dirigir espais com "Quin país!", "L'aprenent" i "Rols de parella". Des de 2018, és el rostre principal del concurs "Atrapa'm si pots", un programa de preguntes i respostes que ha aconseguit consolidar-se com a líder en la seva franja horària, assolint quotes de pantalla destacades i fidelitzant una àmplia audiència.