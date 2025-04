Pilar Eyre sentència sobre Pablo Urdangarin i Victoria Federica

per Mireia Puig

En el sempre intrigant univers de la reialesa espanyola, les relacions familiars solen estar en el focus d'atenció. Recentment, la periodista Pilar Eyre ha arrosegat llum sobre la dinàmica entre dos dels néts del rei emèrit Joan Carles I: Victoria Federica de Marichalar i Borbó i Pablo Urdangarin i Borbó. Malgrat la proximitat en edat—només tres mesos de diferència—el seu vincle és, segons Eyre, pràcticament inexistent.​

Trajectòries divergents

Victoria Federica, nascuda el 9 de setembre de 2000, ha optat per una vida pública i mediàtica. La seva incursió en el món de les xarxes socials i la moda l'ha posicionada com una destacada influencer a Espanya.

La seva agenda està marcada per assistències a curses de braus, esdeveniments de moda i festes exclusives. Actualment, participa en el programa televisiu 'El Desafío', on ha demostrat habilitats sorprenents i s'ha consolidat com una de les concursants més destacades.​

D'altra banda, Pablo Urdangarin, nascut el 6 de desembre de 2000, ha seguit un camí més discret i esportiu. Seguint els passos del seu pare, Iñaki Urdangarin, Pablo s'ha dedicat a l'handbol, formant part d'equips de renom i destacant pel seu compromís i talent a la pista.

A més, manté una relació sentimental estable amb Johanna Zott, qui ha estat vista en diverses ocasions compartint moments amb la família Urdangarin, evidenciant una integració harmoniosa en el cercle familiar.​

Res a veure entre ells

Pilar Eyre, en la seva anàlisi, assenyala que, encara que Victoria i Pablo són pràcticament coetanis, els seus mons són diametralment oposats. Mentre que Victoria es mou en cercles d'alta societat i esdeveniments mediàtics, Pablo manté un perfil baix, centrat en la seva carrera esportiva i vida personal. Aquesta disparitat d'interessos i estils de vida ha resultat en una relació distant entre els cosins.​

A més, Eyre destaca que Pablo, conegut pel seu caràcter extrovertit, es desenvolupa amb fluïdesa en català, fins al punt que en el seu entorn professional és anomenat "Pau". Aquest detall subratlla la seva integració i adaptació a l'àmbit en què es desenvolupa, diferenciant-lo encara més de l'entorn de la seva cosina.​