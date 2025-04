Els vis a vis prohibits d'Iñaki Urdangarin a la presó de Brieva

per Mireia Puig

L'estada d'Iñaki Urdangarin a la presó de Brieva ha estat objecte de múltiples comentaris i especulacions. El seu empresonament en un centre penitenciari predominantment femení i les circumstàncies que l'envoltaren han generat un seguit d'anècdotes i rumors que encara ressonen en els cercles de la premsa del cor.

Un hoste singular a Brieva

Al juny de 2018, Iñaki Urdangarin ingressà a la presó de Brieva, situada a Àvila, per complir una condemna de cinc anys i deu mesos per la seva implicació en el cas Nóos. El peculiar del seu empresonament radicava en que Brieva és un centre penitenciari dissenyat principalment per a dones.

Per garantir la seva seguretat i privacitat, se li assignà un mòdul especial, separat de la resta de les internes, que anteriorment havia estat ocupat per l'exdirector de la Guàrdia Civil, Luis Roldán. Aquest mòdul comptava amb cinc cel·les, pati propi, menjador i sales de vis a vis.

| Canva

Entre la solitud i l'atenció inesperada

Malgrat les comoditats relatives del seu mòdul, Urdangarin afrontà llargs períodes d'aïllament, interactuant principalment amb funcionaris i el capellà de la presó. No obstant això, la seva presència no passà desapercebuda per a les recluses del centre.

Segons Pilar Eyre, la seva arribada generà un notable enrenou entre les internes, que, sorpreses per la presència d'un home i, més encara, d'algú de la seva notorietat, li atorgaren sobrenoms com "pibón de Brieva" i "xuletó basc".

Algunes fins i tot haurien expressat obertament el seu interès a mantenir trobades amb ell, arribant a sol·licitar visites íntimes, conegudes com "vis a vis". Una cosa que, en tot cas, hauria estat prohibida.

| Casa Real, Canva Creative Studio, XCatalunya

Les visites oficials

Malgrat els rumors i les històries que circulaven, no es registraren visites íntimes oficials entre Urdangarin i la seva aleshores esposa, la infanta Cristina, durant la seva estada a Brieva. Les visites es realitzaven a la sala d'estar del mòdul, sense que es sol·licités en cap moment un "vis a vis".

A més, es mencionà una relació propera entre Urdangarin i una subdirectora del centre, cosa que hauria generat comentaris i advertències per part del capellà de la presó.