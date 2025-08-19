Abrimos la puerta de la mansión de Joaquín Torres en Galicia y hay algo que impresiona

Horas después de confirmarse la inesperada ruptura de Joaquín Torres y Raúl Prieto, todos los ojos se han puesto sobre la mansión que el arquitecto posee en Galicia. Un inmueble que ha conseguido impresionar a más de uno, gracias a un detalle muy especial.

Este lunes, 18 de agosto, se encendieron todas las alarmas alrededor de este mediático matrimonio después de que El Español confirmara su separación. Una ruptura que se ha producido tras más de 10 años juntos y tan solo dos años después de darse el 'sí, quiero' en la ciudad de Sevilla.

| Europa Press

Tal y como ha trascendido en las últimas horas, ha sido el propio Joaquín Torres el que ha confirmado el fin de su matrimonio. “Confirmo la noticia. Ya no estoy con Raúl, me ha dejado”, le ha confirmado en primera persona a Jaleos del Corazón.

Por otro lado, el arquitecto de los famosos ha explicado que dicha separación se produjo hace algo más de tres meses, cuando Raúl Prieto decidió abandonar la casa que compartían.

“Yo acepto la decisión de Raúl, pero nadie me puede quitar mi tristeza[…]Para mí ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar, aún no estoy bien”, ha admitido Joaquín Torres con franqueza.

| YouTube, @idealistanews

Ahora, y en un intento por recomponerse y apartarse del foco mediático, el arquitecto ha decidido instalarse en su vivienda de la Costa da Morte, en A Coruña. Mansión que destaca por sus privilegiadas vistas al mar.

Según ha trascendido en los últimos días, dicho inmueble se ha convertido en el refugio personal de Joaquín Torres. Lugar donde está intentando recuperar la calma que ha perdido en medio de esta tormenta personal.

Todos los detalles sobre la mansión con vistas al mar que Joaquín Torres tiene en Galicia

En un intento por transmitir serenidad, Joaquín Torres ha compartido en redes sociales algunos de los rincones más increíbles de su casa de Galicia. Mansión que hoy considera un auténtico remedio para su alma:

“Es una casa de campo al lado del mar, muy acogedora y relajante”, ha confesado el ex de Raúl Prieto, mostrando la cercanía que siente con este lugar. Gracias a dicha publicación, sus seguidores han podido descubrir detalles del espacio que le está ayudando a sobrellevar el dolor.

Por otro lado, y según ha asegurado Joaquín Torres, ha transformado en muy pocas semanas la vivienda, adaptándola para los meses estivales. Un “lavado de cara” en el que el negro de la fachada se combina con el blanco puro de los interiores, “que lo purifica todo”, según él mismo ha explicado.

Dentro de la vivienda podemos encontrar un comedor íntimo, presidido por una chimenea imponente y una pieza artística que armoniza con el ambiente. Sin embargo, no hay duda de que las privilegiadas vistas al mar de las que goza la vivienda son las que han logrado cautivar al resto de internautas.

Ahora, y mientras que Joaquín Torres se refugia en su mansión de Galicia, Raúl Prieto está disfrutando de unos días de desconexión en Formentera junto a un grupo de amigos. Lugar en el que ha sido visto en una actitud de lo más cariñosa y cómplice con uno de sus acompañantes.