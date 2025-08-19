Logo xcatalunya.cat
Asraf Beno i Isa Pantoja somrients apareixen en primer pla mentre al fons una dona sosté un nadó en braços i una sirena d’alerta està superposada a la imatge.
Isa Pantoja i Asraf Beno comparteixen la darrera novetat sobre el seu nadó | Instagram, @isapantojam, xcatalunya.cat
Gent

Confirmen l’última hora del nadó d’Isa Pantoja i Asraf Beno: ‘Li acaben de...’

Isa Pantoja i Asraf Beno travessen una etapa decisiva amb el seu primer fill i no han dubtat a explicar-ho

Imatge de la redactora Alba Fabián
per Alba Fabián

Isa Pantoja i Asraf Beno han compartit l'última hora sobre el seu bebè Cairo, generant una gran atenció entre els seus seguidors. El petit ha viscut una experiència important en el seu creixement. Des de casa seva, Isa ha mostrat a les xarxes socials un moment molt especial amb el seu fill, apropant així als seus fans la realitat del dia a dia amb un nadó acabat de néixer.

Recentment, a través del seu compte d'Instagram, la influencer ha explicat que al bebè li acaben de posar les primeres vacunes. "Li acaben de punxar", ha confirmat ella mateixa amb naturalitat. Tot i que temien per la seva reacció, ha estat més tranquil del que esperaven, cosa que ha estat un alleujament per a la parella.

Asraf Beno assegut al costat d’un cotxet de nadó en un restaurant, mirant a l’interior on hi ha un nadó cobert parcialment amb un emoji de cor groc i un text que diu avui li han posat les seves vacunes.
Asraf, molt pendent del seu fill després de rebre les vacunes | Instagram, @isapantojam

Recordem que Isa Pantoja va donar a llum a Cairo el 22 de juny, notícia que va anunciar amb una foto emotiva a les seves xarxes socials. Ja han passat dos mesos des d'aquell moment tan especial i la vacunació era el següent pas fonamental en la seva cura. Aquesta etapa és clau per a la seva salut i desenvolupament, marcant un avenç important en la protecció contra malalties.

Isa Pantoja i Asraf Beno supervisen la cura de Cairo després de la seva primera dosi

Isa ha detallat que estaven preparats per cuidar Cairo després de les vacunes, amb termòmetre i Apiretal a punt per si apareix la febre, quelcom freqüent en aquests casos. De moment, "tot ha anat bé" i el petit ha estat tranquil. La parella ha procurat estar molt pendent d'ell durant tot el dia.

Isa Pantoja estirada abraçant un nadó mentre somriu i mira a la càmera
Després de les dosis, Isa no s'ha separat del seu nadó ni un segon | Instagram, @isapantojam

A més, ha explicat que el bebè ha necessitat moltes manyagues i contacte físic després de la punxada. El contacte pell amb pell ha estat clau per calmar-lo i perquè se sentís segur. Sens dubte, és un moment d'aprenentatge per a tota la família.

Una nova etapa familiar: l'arribada de Cairo transforma la rutina d'Isa Pantoja i Asraf Beno

Finalment, Isa ha parlat sobre l'alimentació de Cairo, aclarint que no segueixen un horari estricte per donar-li el biberó. Prefereixen atendre els senyals del bebè i alimentar-lo quan té gana, perquè de vegades no pren les mateixes quantitats a cada presa. Per això, ha recomanat consultar sempre amb el pediatre per assegurar el benestar del nen i ajustar les pautes d'alimentació segons les seves necessitats.

La parella està vivint aquesta nova etapa amb molta il·lusió, però també amb la natural preocupació que implica la cura d'un nadó acabat de néixer. Malgrat les dificultats, tots dos es mostren molt units i compromesos a oferir el millor per al seu primer bebè. Sens dubte, continuaran compartint moments d'aquesta experiència amb els seus seguidors, que es mantenen molt atents a cada novetat sobre el petit i l'evolució de la família.

