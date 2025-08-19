Confirmen l’última hora del nadó d’Isa Pantoja i Asraf Beno: ‘Li acaben de...’

Isa Pantoja i Asraf Beno han compartit l'última hora sobre el seu bebè Cairo, generant una gran atenció entre els seus seguidors. El petit ha viscut una experiència important en el seu creixement. Des de casa seva, Isa ha mostrat a les xarxes socials un moment molt especial amb el seu fill, apropant així als seus fans la realitat del dia a dia amb un nadó acabat de néixer.
Recentment, a través del seu compte d'Instagram, la influencer ha explicat que al bebè li acaben de posar les primeres vacunes. "Li acaben de punxar", ha confirmat ella mateixa amb naturalitat. Tot i que temien per la seva reacció, ha estat més tranquil del que esperaven, cosa que ha estat un alleujament per a la parella.
Recordem que Isa Pantoja va donar a llum a Cairo el 22 de juny, notícia que va anunciar amb una foto emotiva a les seves xarxes socials. Ja han passat dos mesos des d'aquell moment tan especial i la vacunació era el següent pas fonamental en la seva cura. Aquesta etapa és clau per a la seva salut i desenvolupament, marcant un avenç important en la protecció contra malalties.
Isa Pantoja i Asraf Beno supervisen la cura de Cairo després de la seva primera dosi
Isa ha detallat que estaven preparats per cuidar Cairo després de les vacunes, amb termòmetre i Apiretal a punt per si apareix la febre, quelcom freqüent en aquests casos. De moment, "tot ha anat bé" i el petit ha estat tranquil. La parella ha procurat estar molt pendent d'ell durant tot el dia.
A més, ha explicat que el bebè ha necessitat moltes manyagues i contacte físic després de la punxada. El contacte pell amb pell ha estat clau per calmar-lo i perquè se sentís segur. Sens dubte, és un moment d'aprenentatge per a tota la família.
Una nova etapa familiar: l'arribada de Cairo transforma la rutina d'Isa Pantoja i Asraf Beno
Finalment, Isa ha parlat sobre l'alimentació de Cairo, aclarint que no segueixen un horari estricte per donar-li el biberó. Prefereixen atendre els senyals del bebè i alimentar-lo quan té gana, perquè de vegades no pren les mateixes quantitats a cada presa. Per això, ha recomanat consultar sempre amb el pediatre per assegurar el benestar del nen i ajustar les pautes d'alimentació segons les seves necessitats.
La parella està vivint aquesta nova etapa amb molta il·lusió, però també amb la natural preocupació que implica la cura d'un nadó acabat de néixer. Malgrat les dificultats, tots dos es mostren molt units i compromesos a oferir el millor per al seu primer bebè. Sens dubte, continuaran compartint moments d'aquesta experiència amb els seus seguidors, que es mantenen molt atents a cada novetat sobre el petit i l'evolució de la família.