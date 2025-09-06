Novetats a First Dates després de l’estiu: decisió desesperada de Telecinco

A la franja d'access prime time, poques marques són tan reconeixibles a Espanya com el longeu ‘First Dates’. El programa de cites, presentat per Carlos Sobera, funciona des de 2016 com a restaurant televisiu on neixen cites a cegues.
Darrere del format hi ha Warner Bros. ITVP Espanya, productora que ha estès la franquícia amb versions, especials i derivats. La seva emissió diària ha teixit hàbit i notorietat, dos valors clau quan la competència s'intensifica a l'inici de la temporada.
Un estiu de mudances i ‘Summer Resort’ a Telecinco
Aquest estiu, el programa va canviar de casa i va saltar de Cuatro a Telecinco, amb versió ‘Summer Resort’ i jacuzzi inclòs, més atrezzo estiuenc. El trasllat, anunciat com a excepcional, va respondre a la necessitat de recompondre un access debilitat després del fracàs de ‘El verano de las tentaciones’.
La maniobra buscava oxigen per a la cadena principal en el seu mes més dur, amb Telecinco rondant el vuit per cent a l'agost. El resultat va ser immediat: el dating va consolidar hàbit diari i va donar estabilitat a una franja especialment volàtil a l'estiu.
Rivals en guàrdia i la necessitat d'un bon arrossegament
Amb el setembre arriben ‘La Revuelta’ a La 1 i ‘El Hormiguero’ a Antena 3, el duel que marca l'accés. En aquest escenari, Mediaset ha presentat ‘El precio de…’, el nou factual de Santi Acosta, acompanyat al FesTVal de Vitòria. La cadena necessita un teloner sòlid per alimentar aquest llançament, previst per dilluns 8 a les 23.00 hores. El comportament de l'arrossegament condiciona el lead-in i el posterior minut a minut de l'horari de màxima audiència modern.
La decisió per a l'inici de curs
Amb aquest tauler, Mediaset ha optat per mantenir ‘First Dates’ a Telecinco després de la seva mudança estiuenca, almenys per ara. El programa continuarà ocupant l'access als primers compassos de setembre i acompanyarà l'estrena de dilluns 8, com a teloner clau.
La flexibilitat seguirà present, com va evidenciar l'absència de dijous 4 per obrir ‘Supervivientes All Stars 2’ sense competència interna. Cuatro, mentrestant, ha recorregut a reposicions al seu access i ajustos de catàleg per fer front al buit estiuenc.
Què diuen les dades i com competeix First Dates
‘First Dates’ ha coquetejat amb liderar diversos dies, assolint pics de l'11,3% de quota i freqüentant el doble dígit amb solidesa. En altres jornades s'ha mogut entre el vuit i el deu per cent, amb un 8,5% el 29 d'agost. La competència va estrènyer amb reposicions de ‘El Hormiguero’ i maratons de ‘Viaje al centro de la tele’ a La 1. El balanç de l'estiu confirma el paper de salvavides del dating, però encara no eleva sempre l'hora punta posterior.
El que ve per a Mediaset, Telecinco i Cuatro
Al sector es parla de decisió pragmàtica: conservar el que funciona i posposar una mudança que podria erosionar l'hàbit. La continuïtat de Sobera a Telecinco aporta estabilitat a l'access i un to reconeixible abans de ‘El precio de…’ en el seu debut. Queden per resoldre els fluxos entre Telecinco i Cuatro, i la possible alternança amb especials o finestres temàtiques.