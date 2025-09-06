Emma García (52 anys) emmudeix per la reacció de l'Anita davant l'últim sobre Montoya

Emma García ha tornat de les vacances d'estiu i ha tornat a posar-se al capdavant de Fiesta. I el primer que ha fet ha estat entrevistar Anita Williams, després de la darrera notícia del seu exnòvio, Montoya. La jove ha reaccionat d'una manera que la presentadora s'ha quedat sense paraules.
I és que la que va ser concursant de Supervivientes no s'ha callat en assabentar-se que ell va intentar acabar amb la seva vida. S'ha trencat i això ha emmudit el plató.
Anita descobreix amb Emma García la commovedora confessió de Montoya
Montoya es va asseure ahir a la nit a ¡De Viernes! per explicar com ha passat els mesos que ha estat allunyat del focus mediàtic. I en aquesta mostra de sinceritat va reconèixer que va estar a punt d'apartar-se per sempre, perquè no trobava respostes ni solucions als seus problemes.
Aquesta darrera notícia d'ell ha causat un gran impacte i, per això, Fiesta ha volgut saber què en pensava la seva exnòvia, Anita, al respecte. Per això, només començar el programa, Emma García s'ha assegut amb la jove per interrogar-la al respecte.
La noia ha reconegut que no havia vist l'entrevista del sevillà: “No he vist res, no tinc temps i no em fa bé”. I, tot seguit, li han posat les imatges d'ell reconeixent el que havia estat a punt de fer.
Ella, en sentir això, ha exposat: “Em fa moltíssima pena que s'hagi de sentir així i que hagi pensat a suïcidar-se. És una persona que val molt, però això ho ha de tenir ell al cap. S'ha d'estimar i estimar molt la vida”.
La reacció d'Anita deixa muda Emma García
Emma García, que coneix bé la duresa dels testimonis personals, ha animat Anita a ser més sincera amb els seus sentiments. La conductora de Fiesta li ha dit directament que no s'estava deixant portar, que estava contenint el que realment pensava. Aquest comentari ha estat el detonant perquè la jove hagi trencat a plorar en directe, deixant la presentadora sense saber què dir.
Entre llàgrimes, ha confessat el que sentia en saber el que havia passat amb Montoya. "El conec, no sap gestionar el fet d'estar malament, tot i que no sabia que havia estat al límit", ha dit. Les seves paraules han evidenciat que, malgrat la distància i la seva separació, continua existint un fort vincle emocional.
L'exconcursant també s'ha sincerat sobre el seu estat d'ànim: “Jo tampoc he estat bé aquest estiu, perquè és tot massa i no hi estic acostumada. Tinc molts escuts, no mostro el meu veritable dolor perquè crec que no és necessari”. Amb aquestes frases, ha deixat veure que ella també travessa un moment complicat, per la pressió mediàtica i el record de la seva relació.
Anita ha estat encara més clara en explicar per què va evitar veure l'entrevista de Montoya. "No ho vaig veure perquè no em va bé veure-ho; ho segueixo passant malament i m'ha agafat per sorpresa", ha dit. “Li desitjo el millor, que sigui feliç, que tiri endavant i que li vagi tot genial; jo clar que l'estimo, però no puc més”.
Aquestes declaracions han deixat muda Emma García, que s'ha quedat uns segons sense saber com respondre davant tanta franquesa. La presentadora ha optat per donar-li un respir a l'entrevistada i permetre que expressés el que feia temps que guardava.
El plató sencer s'ha contagiat de l'emoció del moment. Els col·laboradors han destacat la valentia d'Anita en obrir-se en directe i reconèixer el seu dolor i el desig de tirar endavant sense més patiment. Per això, l'entrevista s'ha convertit en un dels moments més intensos de la tarda televisiva.