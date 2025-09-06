Novedades en First Dates tras el verano: Decisión desesperada de Telecinco

En la franja de access prime time, pocas marcas son tan reconocibles en España como el longevo ‘First Dates’. El dating show, presentado por Carlos Sobera, funciona desde 2016 como restaurante televisivo donde nacen citas a ciegas.

Detrás del formato está Warner Bros. ITVP España, productora que ha extendido la franquicia con versiones, especiales y derivados. Su emisión diaria ha tejido hábito y notoriedad, dos valores clave cuando la competencia arrecia al arrancar la temporada.

Un verano de mudanzas y ‘Summer Resort’ en Telecinco

Este verano, el programa cambió de casa y saltó de Cuatro a Telecinco, con versión ‘Summer Resort’ y jacuzzi incluido, más atrezzo veraniego. El traslado, anunciado como excepcional, respondió a la necesidad de recomponer un access debilitado tras el pinchazo de ‘El verano de las tentaciones’.

| YouTube

La maniobra buscaba oxígeno para la cadena principal en su mes más duro, con Telecinco rondando el ocho por ciento en agosto. El resultado fue inmediato: el dating consolidó hábito diario y dio estabilidad a una franja especialmente volátil en verano.

Rivales en guardia y la necesidad de un buen arrastre

Con septiembre llegan ‘La Revuelta’ en La 1 y ‘El Hormiguero’ en Antena 3, el duelo que marca el access. En este escenario, Mediaset ha presentado ‘El precio de…’, el nuevo factual de Santi Acosta, arropado en el FesTVal de Vitoria. La cadena necesita un telonero sólido para alimentar ese lanzamiento, previsto el lunes 8 a las 23.00 horas. El comportamiento del arrastre condiciona el lead-in y el posterior minuto a minuto del prime time moderno.

La decisión para el arranque de curso

Con este tablero, Mediaset ha optado por mantener ‘First Dates’ en Telecinco tras su mudanza estival, al menos por ahora. El programa seguirá ocupando el access en los primeros compases de septiembre y acompañará el estreno del lunes 8, como telonero clave.

| Mediaset

La flexibilidad seguirá presente, como evidenció la ausencia del jueves 4 para abrir ‘Supervivientes All Stars 2’ sin competencia interna. Cuatro, mientras tanto, ha recurrido a reposiciones en su access y ajustes de catálogo para capear el hueco veraniego.

Qué dicen los datos y cómo compite First Dates

‘First Dates’ ha coqueteado con liderar varios días, alcanzando picos del 11,3% de cuota y frecuentando el doble dígito con solidez. En otras jornadas se ha movido entre el ocho y el diez por ciento, con un 8,5% el 29 de agosto. La competencia apretó con reposiciones de ‘El Hormiguero’ y maratones de ‘Viaje al centro de la tele’ en La 1. El balance del verano confirma el papel de salvavidas del dating, pero todavía no eleva siempre el prime time posterior.

Lo que viene para Mediaset, Telecinco y Cuatro

En el sector se habla de decisión pragmática: conservar lo que funciona y posponer una mudanza que podría erosionar el hábito. La continuidad de Sobera en Telecinco aporta estabilidad al access y un tono reconocible antes de ‘El precio de…’ en su debut. Quedan por resolver los flujos entre Telecinco y Cuatro, y la posible alternancia con especiales o ventanas temáticas.