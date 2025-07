Les novetats de l’estiu a TV3

Mentre el termòmetre puja, TV3 no s'aferra al passat. S'endinsa sòlidament en el present i llança noves apostes. Les paraules clau “estrenes estiu 2025 TV3,” “Delta,” “Joc de cartes d’estiu” i ficció catalana destaquen en la seva programació, i el canal ja juga fort en el terreny de la ficció amb ànima local i mirades internacionals.

Estiu en pantalla: estrenes que marquen la temporada

Dilluns 7 de juliol comença Delta, un thriller ambientat al delta de l’Ebre. La desaparició d’una ecologista desferma una investigació liderada per una periodista; aviat es creua amb una marinera vinculada al principal sospitós. L’entorn —el mateix paisatge— es converteix en personatge i protagonista.

Al mes d’agost torna en format lleuger i proper Joc de cartes d’estiu. Marc Ribas recorre el Vallès, el Maresme, la Costa Brava i Barcelona per descobrir tapes d’estiu. Amb enfocament en restauració local i parelles concursants, manté l’essència del programa.

| TV3, XCatalunya

TV3 també reemet sèries internacionals que van funcionar bé: els matins acolliran Doctor Martin; a la tarda, es gaudiran joies d’època com Downton Abbey i Els Durrell, que donaran pas a partir del 7 d’agost a Totes les bèsties petites i grosses

TV3 eleva la seva aposta: més ficció i produccions pròpies

L’estiu a TV3 no es limita a la calor: la cadena redobla el seu compromís amb la ficció en català. El 2025 estrenarà vuit sèries pròpies i col·laborarà en 17 pel·lícules. Entre les ficcions previstes destaquen El mal invisible, un thriller policíac amb David Verdaguer i Àngela Cervantes, i Sala polivalent, de La Calòrica. També arribaran Sense filtres, sobre l’exposició a les xarxes socials, i El creador d’influencers, amb Marc Serrats

Es confirma que la gran aposta per aquest estiu continua sent Delta, compartida amb À Punt. Així cola un “ecothriller” amb ecos de misteri i sabor local

| TV3, XCatalunya

A més, 3Cat presentarà especials d’estiu i reestrenes, com el final de la vuitena temporada de Com si fos ahir (diumenge 20 de juliol), acompanyat d’una gala amb entrevistes i sorpreses

Reaccions que marquen l’època estival

La reacció del públic deixa clar l’encert de l’estratègia: després de liderar l’audiència en informació durant 25 mesos consecutius, TV3 aposta per incrementar la seva quota amb entreteniment de qualitat i producció pròpia

Tanmateix, algunes veus crítiques adverteixen sobre l’aposta per la nostàlgia. Des del País assenyalen que els cicles constants de recuperar formats coneguts, com Vinagreta o sitcoms d’abans, poden limitar la innovació elpais.com. Tot i així, aquesta decisió respon a la recerca d’un públic fidel que encara sent aferrament per aquestes propostes

Més canvis a la tardor

L’estiu és preludi de canvis profunds a la tardor. S’anuncia un nou model informatiu per a 3Cat, renovant presentadors i potenciant les xarxes socials. A partir de la pròxima temporada, figures com Núria Solé, Anna Garnatxe i Joan Raventós prendran el relleu al costat de Toni Cruanyes i Raquel Sans, amb Núria Oltra al capdavant del nou “TN matiner”

| XCatalunya, Maria Nicolau

Programes habituals a l’estiu

TV3 fa un pas ferm aquest estiu. Aposta per una graella renovada: –”Delta”, –”Joc de cartes d’estiu”, reposicions internacionals i una potent producció pròpia impulsen la rellevància de la cadena. Tal com ho demostra la programació i la resposta de l’espectador, la temporada d’estiu de TV3 mostra un equilibri intel·ligent entre novetat i tradició. Serà suficient per atreure les noves generacions? O les crítiques sobre nostàlgia limitaran la seva evolució? La tardor portarà les respostes