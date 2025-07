Màxima preocupació d’Iñaki Urdangarin per culpa d’uns detectius

Des de fa setmanes, en els ambients propers a Iñaki Urdangarin s’hi respira un ambient de tensió. L’exduc de Palma, icona de polèmica i redempcions públiques, ha llançat una alerta: assegura que està sent vigilat per detectius privats. Qui estaria darrere d’aquest operatiu? I sobretot, per què ara?

Misteri i desconfiança: l’origen de les sospites

Tot va començar quan Urdangarin, que viu amb Ainhoa Armentia des de la seva separació de la infanta Cristina el 2024, va manifestar la seva inquietud a amics íntims: sent que algú segueix cadascun dels seus passos. Segons informa El Nacional, la seva desconfiança ha augmentat fins al punt de sospitar que la Casa Reial, potser a instàncies de la seva exdona, hauria contractat un equip de vigilància per controlar el seu parador.

En paral·lel, alguns mitjans reforcen aquesta idea: els moviments d’ell i Ainhoa, des de passejades fins a viatges, serien objecte de seguiment constant. Per la seva banda, Urdangarin es resguarda en la discreció, evitant aparadors públics i descartant visites prolongades a llocs concorreguts.

Un divorci amb condicions que pesen

La seva preocupació té fonament. En el seu divorci, pactat a finals de 2023, s’hi va incloure una clàusula polèmica: si Urdangarin formalitzava una nova vida matrimonial, perdria tota la pensió vitalícia que rep mensualment. La infanta Cristina hauria assegurat que aquest acord estava blindat per protegir aquestes prestacions. L’exesportista temia no només la pèrdua econòmica, sinó que s’activés un seguiment intens per evitar “errors” que resultessin en sancions.

A més, es parla d’un pagament vitalici d’uns 25.000 € al mes des del rei emèrit, amb possibles observadors per controlar com i amb qui viu; un pacte del qual dependria també la percepció pública sobre les seves reaccions després del polèmic cas Nóos i la seva permanència en llibertat condicional.

L’entorn d’Ainhoa també en el punt de mira

No és només ell qui sent la pressió. Els defensors de l’exjugador asseguren que Ainhoa Armentia també seria objecte del seguiment. “Saben per on passeja, quins llocs freqüenta, quan es trasllada…”, apunten fonts properes que confirmen un ambient asfixiant per a la parella.

Aquest estat de vigilància permanent està afectant la seva planificació. Urdangarin, que fa unes setmanes va gaudir d’unes vacances a Sicília amb la seva parella, es va mostrar visiblement molest davant la presència de fotògrafs i càmeres.

Sense rastre de proves, només percepcions

De moment no hi ha documentació ni testimoni oficial que demostri l’existència de detectius. Tot es basa en la percepció de l’exduc i en filtracions del seu cercle. No consta que hi hagi denúncies ni mesures legals. Només la sensació, assegurada per Urdangarin, de trepitjar ferm sota un centinela invisible.

Una nova estratègia de silenci o pur control?

Després de complir la seva condemna i divorciar-se el 2023, Iñaki va apostar per una vida lluny de l’escàndol. Tanmateix, aquestes sospites apunten que la seva llibertat està limitada per acords no oficials. El seu entorn analitza el moviment: serà aquesta una estratègia per frenar qualsevol iniciativa mediàtica? O és la pressió i la por al control el que l’impulsa a assumir que està sent seguit?