Novetats a la vida del príncep George

Els focus tornen a centrar-se en el primogènit dels prínceps de Gal·les. En els darrers dies, ha sorgit un rebombori entre la premsa britànica i les xarxes socials per una decisió crucial en la vida del príncep Jordi. Una cosa que marcarà un abans i un després en la seva formació i el seu camí cap al tron

George anirà a Eton o seguirà a l'educació primària

Fa tot just una setmana es va especular que el príncep George podria canviar d'escola per adaptar-se a les exigències del seu futur institucional. Segons diversos mitjans internacionals, inclòs The Mail on Sunday, Kate Middleton i el príncep Guillem haurien considerat alternatives com Marlborough College —l'antiga escola de la princesa de Gal·les— i Eton College —alma mater del seu pare—. Finalment, tot apunta que han optat per Eton, una tradició que encanta al rei Carles III i s'alinea amb l'herència paterna

Quan i per què s'avança la notícia

Tot i que no hi ha hagut cap comunicat oficial des del Palau de Kensington, la informació ha sortit de fonts internes, confirmant que el canvi es farà efectiu a la tardor de 2026, quan Jordi faci tretze anys. La decisió, comenten els insiders, hauria generat certa "smugness" a Eton, conscients que s'apropen a rebre un estudiant que, a dia d'avui, ja és un referent en la futura reialesa

| América TV

Eton College representa un enfocament acadèmic exigent i el proper entorn ideal per al fill gran dels prínceps de Gal·les. La seva proximitat a Adelaide Cottage, residència familiar a Windsor, va ser sens dubte un factor clau. A més, la tradició de reis anteriors formats allà afegeix solidesa a l'elecció. La prestigiosa institució compta amb un pla educatiu sòlid i un entorn disciplinat que encaixa amb la preparació del futur monarca

L'última vegada a primària

Fins ara, George ha cursat estudis a Lambrook School juntament amb els seus germans Charlotte i Lluís. Al setembre completarà el seu darrer any allà, just abans de fer el gran salt. Segons mitjans com Tyla, aquesta serà "l'última estació de la seva etapa primària", donada l'entrada propera a secundària i la decisió definitiva sobre l'escola següent

Reacció reial i repercussió mediàtica

La notícia ha generat reaccions diverses: des de l'entusiasme reial a Eton, fins a comentaris emocionats de Carles III, que veu amb orgull com el seu net segueix els seus passos. Experts reials com Jennie Bond assenyalen que la pressió sobre Jordi ja comença a notar-se: “la realitat del seu destí ha començat a calar”

| XCatalunya, The Royal Family Web.

A les xarxes, l'expectació és notable. Els seguidors del Palau oficial destaquen que aquesta mesura reforça la projecció institucional del jove hereu. És també un missatge clar de continuïtat i responsabilitat, en un moment en què Jordi s'està guanyant l'admiració pública per la seva actitud madura

En definitiva, el futur escolar del príncep Jordi està traçant el seu primer gran pas cap al rol que l'espera. Un canvi a Eton a la tardor de 2026 marca una decisió estratègica amb arrels en la tradició reial, l'educació exigent i el pla acurat preparat pels seus pares. Un moviment que combina herència, proximitat familiar i l'exigència de forjar el proper rei d'Anglaterra.