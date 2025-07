El nou Ricard Ustrell: Així cobrarà Jordi Évole de TV3

per Joan Grimal

TV3 prepara una renovació profunda de la seva programació per al 2026, i ho fa amb alguns noms que han marcat història a la televisió catalana. Un dels retorns més cridaners és el de Jordi Évole, que passa de ser col·laborador ocasional a assumir el rol de productor amb un nou format propi.

El nou programa d'Évole s'anomenarà El doble, malgrat que encara no se'n coneixen gaires detalls sobre la seva estructura. Sí que s'ha confirmat que serà un espai produït per la seva pròpia companyia, i que arribarà a les pantalles catalanes durant la pròxima temporada. El seu retorn s'emmarca dins d'un procés de renovació que busca reactivar l'interès per la franja matinal i d'actualitat de la televisió pública.

Tres noms que van marcar època en el seu retorn a la graella

Però Évole no torna sol. Juntament amb ell, tornen Bibiana Ballbé i la companyia T de Teatre, conegudes pel seu caràcter innovador i el seu impacte en audiències de generacions passades. Ballbé, per exemple, conduirà Bestial, un espai d'entrevistes que remet al seu anterior Bestiari Il·lustrat, un format emès pel Canal 33 on s'explorava la cultura alternativa catalana.

Per la seva banda, les actrius de T de Teatre tornen amb una nova sèrie titulada Temps real, una ficció que abordarà el dia a dia de la vida moderna en clau de comèdia. Després de l'èxit de Jet lag, el seu retorn ha estat celebrat a les xarxes per molts espectadors nostàlgics que reclamaven una major presència de ficció de qualitat en català

El suport de la Generalitat impulsa nous formats

Aquests retorns no serien possibles sense el suport de la Conselleria de Cultura, que a través d'una crida pública al març va convidar productores a presentar projectes innovadors. La convocatòria ha estat resolta recentment, i ha donat com a resultat la selecció de vuit formats per al 2026.

Entre els projectes seleccionats també hi ha noms menys mediàtics, com la sèrie documental Hristo, l'indomable, de la productora Abacus, que abordarà la vida de Hristo Stòitxkov, icona del Barça dels anys noranta. Aquesta mateixa productora també produirà la tercera temporada de Jo mai mai, una ficció juvenil

L'aposta multiplataforma segueix creixent

TV3 també ha renovat altres programes que han funcionat bé a plataformes en línia, com Club tàndem, dedicat a la literatura catalana i presentat per Juliana Canet i Marina Porras. A això s'hi suma la continuïtat del talent show musical Zenit, de Lavinia Group, que estrenarà una segona temporada després de captar bona part de l'audiència més jove.

En paral·lel, altres espais com Eufòria també han confirmat la seva renovació a través de canals independents com YouTube. Aquesta expansió multiplataforma confirma que TV3 vol competir no només a la TDT, sinó també en el terreny digital

La dada que explica els fitxatges: una inversió milionària

En total, la crida impulsada per la Generalitat ha finançat aquests vuit projectes seleccionats. Es tracta d'una injecció econòmica clau per revitalitzar el contingut audiovisual en català i permetre el retorn de figures clau del sector. La xifra invertida pel Govern, finalment revelada, ascendeix a 4 milions d'euros, repartits entre totes les productores participants. Un gest clar que TV3 vol tornar a ser un referent audiovisual