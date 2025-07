La decisió del príncep William contra els seus nebots

Durant més de dos anys, la bretxa entre els germans William i Enric ha estat evident. Ara, amb l'horitzó de regnar sobre el Regne Unit, el príncep de Gal·les hauria pres una decisió marcada: els seus nebots, Archie i Lilibet, no formaran part del nucli oficial de la monarquia quan ell pugi al tron. Aquest pas marca un abans i un després en la dinàmica dels Sussex amb els hereus del tron.

Què hi ha darrere de la decisió de William

Segons mitjans com el Daily Mail i The Times, William sosté que la monarquia del futur ha de ser “més reduïda i centrada”. Des d'aquest punt de vista, ni Archie ni Lilibet comptaran amb un rol oficial ni participaran en esdeveniments públics, tot i que van adquirir els seus títols reials després de la mort de la reina Isabel II el 2022.

Un expert citat a The Times adverteix que, encara que conserven els estils de “príncep” i “princesa”, és molt improbable que puguin exercir funcions reials dins de la monarquia.

Reacció familiar i context emocional

Tot i que no hi va haver comentaris oficials des del Palau de Buckingham, fonts properes assenyalen que el príncep William no guarda rancor cap als seus nebots, i que la seva decisió “no està dirigida personalment a ells”. Al mateix temps, es menciona que la princesa Kate estaria profundament dolguda, ja que la mesura podria dificultar encara més els llaços entre els infants —una cosa que ella considera vital com a mare.

El punt de vista d'Harry i Meghan

Per la seva banda, el príncep Harry vol que els seus fills, especialment Archie, mantinguin l'opció d'escollir si volen assumir rols reials en un futur. Tanmateix, fonts assenyalen que és poc probable que William ho accepti, donada la seva postura de prioritzar una casa reial compacta.

A més, l'alentiment en l'expedició de passaports britànics per a Archie i Lilibet, relacionada amb els seus títols, reflecteix símptomes reals d'aquesta tensió familiar.

Context històric dels títols reials

Des de la creació de la patent reial de 1917 per George V, tots els nets homes del monarca tenien dret a tractar-se com a Altesa Reial. Tot i que després del seu naixement el 2019 i 2021, Archie i Lilibet no posseïen tal distinció, amb l'arribada al tron de Carles III sí que van obtenir els estils corresponents. La polèmica rau en si aquests títols es mantindran actius sota William, i, si és així, si vindran acompanyats de funcions reials i protecció institucional.

Un futur amb interrogants

La decisió projecta com serà el regnat de William. Menys extens, amb una línia directa reduïda i possiblement sense figures “externes” com els Sussex.

Mentre els experts opinen que aquesta estratègia pot enfortir la imatge de la Corona al segle XXI, també genera preocupació per l'impacte en les relacions familiars, especialment entre els cosins. Aquest moviment revela que William vol reinventar la monarquia amb un enfocament més institucional.