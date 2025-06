Nova intromissió de Letícia Ortiz en la vida de les seves filles

per Mireia Puig

Quan parlem de la reina espanyola Letícia Ortiz, no és la primera vegada que surt a la llum el seu estil de criança mil·limètric amb les princeses Leonor i Sofia. Tanmateix, l'últim apunta que la seva supervisió no es limita només a decisions acadèmiques i socials: ara inclou controls mèdics i tests de detecció. És realment per seguretat o ja entra en terreny invasiu?

Una mare pendent de cada detall

Des dels anys en què les infantes estudien a Gal·les, Letícia ha exigit informes setmanals sobre el rendiment acadèmic, els amics de les seves filles i fins i tot va modificar el menú escolar per un de “més saludable”. Es tracta d'una conducta recurrent, que ha generat malestar i ha estat atribuïda a la seva estricta autoexigència i obsessió pel control, descrita així per qui l'envolta.

Desvetllen test de drogues i alcohol

La polèmica s'ha encès amb recents informes que asseguren que Letícia sotmet Leonor (19 anys) i Sofia (18 anys) a proves periòdiques per confirmar l'absència d'alcohol o substàncies. Aquesta dada ressona a les xarxes: usuaris debaten si aquests tests són una mesura responsable o una invasió de la privacitat. No s'ha emès cap comunicat oficial de la Casa Reial, però mitjans especialitzats amb vocació investigadora n'han informat amb cautela.

Opinions dividides i context real

Per a alguns, es tracta d'una mostra de protecció reforçada amb la finalitat de preservar la imatge d'hereves al tron, especialment per a Leonor. Altres creuen que supera els límits normals i interfereix en l'autonomia que correspon a dues joves adultes. Les comparacions amb altres mares de la reialesa han alimentat un intens debat intern a la Zarzuela.

Recentment, s'ha oficialitzat una nova estratègia de comunicació per a la infanta Sofia, prioritzant moments personals discrets i publicant imatges inèdites durant la seva graduació. Aquest moviment permet equilibrar la seva projecció pública amb privacitat, un gest que intenta evitar pressions externes. Tanmateix, alguns observadors assenyalen que aquest enfocament no elimina el ferri control matern.

Antecedents i tensions familiars

Al setembre de 2023, Leonor va culminar el seu «gap year» universitari i va començar la seva formació militar a Saragossa, fet que va marcar l'inici de la seva independència oficial sota tutela institucional. Paral·lelament, Sofia va completar el seu batxillerat internacional a Gal·les i ara afronta una transició a estudis superiors. Malgrat les seves creixents responsabilitats, la supervisió de Letícia no s'ha relaxat.

A Twitter i Instagram, seguidors defensen la seva actitud atribuint-la a una mare preocupada: “Només vol el millor per a elles”. Altres retreuen la manca de confiança, suggerint que les filles gaudeixen de prou maduresa. Sense fonts oficials directes, el debat segueix obert: protecció o intrusió?

Fins on arribaran aquests controls?

La reina Letícia ha demostrat una notable capacitat per equilibrar els seus rols: esposa, mare i imatge pública de la Corona. No obstant això, segons dades recents, les seves eines per garantir la disciplina s'estan tornant cada cop més estrictes.

L'episodi dels tests de drogues no és un rumor aïllat. És un indicatiu que la maternitat hipercontroladora de Letícia continua sent un tema d'alta tensió mediàtica. Les joves Borbó, encara que segueixin sota la lupa institucional, ja caminen cap a una edat en què reclamaran el seu propi espai. Serà interessant observar si la Zarzuela finalment rebaixarà el grau de supervisió o si això marcarà una nova forma de gestió familiar a la monarquia.