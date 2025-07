'Com si fos ahir' del 3 de juliol: El Toni en prepara una de grossa

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dijous 3 de juliol arriba amb girs inesperats, preocupacions familiars i els primers símptomes d’una possible reconciliació que pot sorprendre més d’un espectador.

A l’institut, el Bolaños aconsegueix esquivar l’acusació formal de plagi amb la seva habitual habilitat per manipular situacions i aliances. Tot i que semblava que aquesta denúncia podia posar fi a la seva carrera directiva, la seva capacitat de moviments estratègics li permet sortir-ne, almenys de moment, relativament indemne.

De fet a l’avançament ofert per TV3 es pot veure com fins i tot els més fidels desconfíen d’ell. Ha estat desaparegut uns quants dies i ara torna com si res després d’haver barrinat una estratègia.

| TV3, XCatalunya, Justicon

Però la batalla no està ni molt menys perduda: el Quique, que ha estat treballant discretament per desemmascarar-lo, encara té alguns asos amagats a la màniga. La tensió creix a mesura que s’acosten les eleccions a la direcció, i la possibilitat d’una gran revelació o un cop d’efecte final pot capgirar definitivament el futur de l’institut.

El Toni mou fitxa

Mentrestant, el Toni es mostra cada cop més amoïnat per l’estat d’ànim del Toni Petit. Ha descobert, a través de la Naiara, que el noi que el va apunyalar el va humiliar de nou al carrer. A més, el Toni Petit vol canviar la declaració. No sabem, però, en quin sentit. Veient la situació, el Toni comença a plantejar-se prendre mesures més dràstiques.

La Neus fa un acostament al Miqui, que continua a Austràlia

En el terreny sentimental, la Neus reconeix finalment allò que fins ara havia volgut amagar: troba molt a faltar el Miqui, malgrat tot el que ha passat entre ells. Fins i tot intenta oblidar-lo fent un curs de ceràmica. Aquest reconeixement, que la Neus confessa a una persona propera o es permet admetre’s a ella mateixa, es transforma en acció quan envia un missatge al Miqui.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 3 de juliol de 2025?

El penúltim episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Tindrà una durada de quaranta minuts. Com cada dia, després del 'Cuines', es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.