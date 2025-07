Les filles de Marc Ribas: clavades a la seva mare Berta

Un gest, un somriure o aquests rínxols foscos que llueixen la petita Ona i la seva germana Sira ens recorden poderosament a la seva mare Berta. En els últims mesos, la popularitat de Marc Ribas ha crescut no només pel seu talent culinari, sinó per mostrar aquest reflex familiar tan semblant entre mares i filles, un detall que ha encès la curiositat mediàtica.

El xef i presentador, conegut per 'Cuines' i 'Joc de cartes', ha mantingut sempre un halo de discreció al voltant de la seva vida privada. Tanmateix, les seves filles han començat a treure el cap al plató, permetent que els espectadors puguin comprovar aquesta sorprenent semblança amb la seva mare, l'enigmàtica Berta.

Una presència cada cop més habitual a TV3

Tot i que Marc sol evitar compartir detalls íntims a les xarxes, les seves filles no han dubtat a acompanyar-lo al programa en diverses ocasions. En un episodi de 'Cuines' dedicat a la castanyada, Marc va cuinar panellets amb l'Ona i la Sira, encomanant tendresa i familiaritat a l'audiència. La complicitat entre pare i filles, i aquells petits gestos que acosten els seus trets als de Berta, no han passat desapercebuts.

| TV3

Qui és Berta i per què el seu rostre és un misteri?

Segons diferents reportatges, Berta és l'actual parella de Marc Ribas, però no la mare biològica de les nenes. Les seves filles, nascudes d'una relació anterior del xef, llueixen trets molt similars a aquesta dona que ara comparteix la seva vida. El seu nom, la seva trajectòria i el seu perfil es mantenen a l'ombra, cosa que alimenta l'interès del públic.

Aquesta realitat afegeix un gir interessant: Berta s'ha convertit en tot un símbol, tot i no ser el centre dels flaixos. El parentiu no es limita al físic: s'intueix una connexió afectiva profunda entre elles, fins i tot a través de breus aparicions a la pantalla. Per això, quan Marc esmenta afectuosament “la iaia” en algun programa, ens fa adonar que les nenes poden haver heretat aquesta manera de mirar, aquesta sensibilitat, en sintonia amb la seva mare.

Un retrat familiar amb màgia televisiva

El xef ha explicat infinitat d'anècdotes lligades al seu entorn personal; ha explicat, per exemple, que fa panellets amb les seves filles inspirant-se en la cuina de la seva mare, l'àvia, una tradició que podria emparentar-se amb la influència de Berta en el dia a dia. A més, les seves xarxes s'han omplert de moments entranyables: des de passejades per Terrassa, la seva ciutat, fins a programes especials en què l'Ona participa activament en receptes, reflex d'aquesta transmissió de valors familiars que transcendeix el vessant culinari.

| 3Cat

Equilibri entre allò públic i allò privat

L'interès mediàtic per Berta mostra com a l'era digital el públic se sent atret no només pel protagonista, sinó pel seu entorn immediat. La semblança física entre mare i filles dispara aquesta naturalesa humana de cercar continuïtats i vincles. Però Marc Ribas ho ha gestionat amb respecte i elegància: ni un excés d'exposició ni un silenci absolut. Ha sabut dosificar el just, deixant gaudir dels trets de família que emergeixen a la pantalla, sense renunciar a la privacitat de la Berta.