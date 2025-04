Problemes al Palau de Buckingham: El Príncep Harry llança una nova amenaça

La recent visita del Príncep Harry a Londres ha reavivat les tensions en el si de la Família Reial britànica. Tot i coincidir a la capital amb el seu pare, el Rei Carles III, no es va produir cap trobada entre ells, cosa que evidencia la persistent distància en la seva relació. Aquest viatge tenia com a objectiu principal assistir a una audiència al Tribunal d'Apel·lacions per continuar la seva batalla legal per la restauració de la seva seguretat oficial al Regne Unit.

Durant el procés judicial, Harry va expressar el seu "esgotament" per la prolongada disputa legal i va revelar que certes proves confidencials van confirmar els seus "pitjors temors" respecte a les decisions preses sobre la seva seguretat.

Aquestes declaracions han generat preocupació a Buckingham davant la possibilitat que el duc estigui considerant publicar una segona part de les seves memòries, "Spare", centrada en la seva lluita per la seguretat i els secrets descoberts durant el judici.

| E-Noticies, XCatalunya

Silenci de la monarquia britànica

El Palau de Buckingham ha mantingut una postura de no intervenció en assumptes de seguretat, afirmant que aquestes decisions corresponen al govern i no al monarca. No obstant això, fonts properes indiquen que el Rei Carles III està preocupat per les possibles repercussions d'una nova publicació per part del seu fill, especialment si revela informació confidencial obtinguda durant el procés legal.

Per la seva banda, el Príncep Harry ha manifestat que se sent insegur en visitar el Regne Unit sense la protecció adequada, cosa que li impedeix portar la seva família. El seu advocat va argumentar que Harry va ser tractat de manera injusta en ser desposseït de la seva seguretat finançada per l'estat, i que enfronta amenaces específiques a causa del seu estatus i antecedents militars.

Mentrestant, Meghan Markle continua amb els seus projectes personals, incloent-hi la seva nova sèrie a Netflix i el llançament de la seva marca d'estil de vida, "As Ever", que ha tingut un èxit notable. Harry ha expressat el seu orgull pels èxits de la seva esposa, destacant el seu paper en la creació de contingut significatiu i autèntic.

| Instagram

La situació actual reflecteix una creixent bretxa entre el Príncep Harry i la Família Reial, amb poques senyals de reconciliació a curt termini. La possibilitat d'una nova publicació per part de Harry podria intensificar encara més les tensions i revelar aspectes desconeguts de les dinàmiques internes de la monarquia britànica.

L'audiència judicial ha conclòs, i s'espera una decisió en les pròximes setmanes. Mentrestant, el món observa amb atenció els pròxims moviments del duc i les possibles repercussions en la ja fracturada relació amb la seva família.