Alguns companys de Leonor de Borbó diuen prou després de l'última fotografia publicada.

La travessia de la princesa Leonor a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano, concebuda com una etapa clau en la seva formació militar, ha assolit el seu punt mig. No obstant això, recents imatges difoses per la Casa Reial han generat controvèrsia i malestar entre alguns dels seus companys de travessia.​

Una polèmica rere l'altra

Dilluns passat 14 d'abril, la Casa Reial va publicar noves fotografies de la princesa Leonor participant en diverses activitats a bord del Juan Sebastián de Elcano, coincidint amb l'equador de la seva travessia.

En les imatges, se la veu hissar veles i realitzar tasques a coberta, mostrant una implicació activa en la formació naval. ​

No obstant això, aquestes imatges han estat objecte de crítiques per part d'alguns companys de la princesa. Segons informacions recollides per El Nacional, diversos guàrdies marines han expressat a les seves famílies que Leonor no participa en les activitats diàries com la resta del grup, i que la seva presència en les imatges podria no reflectir la realitat de la seva implicació. ​A més, portava guants per realitzar la seva activitat, mentre que els seus companys no podien usar la peça.

Versió oficial de la Casa Reial

Des de la Casa Reial, s'ha emfasitzat que la princesa Leonor està complint amb la seva formació militar com una guàrdia marina més, participant en les activitats programades i compartint la vida a bord amb els seus companys. A més, s'ha destacat el seu esforç i dedicació en aquesta etapa formativa.

No obstant això, alguns mitjans han assenyalat que la princesa ha tingut certes flexibilitats en el compliment de la normativa a bord, la qual cosa ha generat malestar entre els seus companys.

Segons algunes informacions, Leonor ha comptat amb certes excepcions en el codi de conducta del vaixell, la qual cosa ha estat percebut com un tracte de favor. ​

La situació ha portat a un debat sobre l'equitat en la formació militar de la princesa i la percepció pública del seu paper a l'Armada. Mentre alguns defensen que la seva formació és essencial per al seu futur rol com a comandant en cap de les Forces Armades, altres qüestionen la veracitat de les imatges difoses i l'equitat en el seu tractament a bord.​