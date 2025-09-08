El nou problema de Leonor a l'Acadèmia de l'Aire desferma la preocupació de Letícia

La princesa Leonor ha començat aquesta setmana una nova etapa a l'Acadèmia de l'Aire de San Javier, i l'inici no ha estat senzill. L'hereva al tron afronta un procés de formació militar complex, dissenyat per a futurs comandaments de l'Exèrcit, que ja ha despertat una certa preocupació en la reina Letícia.
En la seva arribada, es va mostrar somrient i amb ganes d'aprendre, fins i tot va pujar a un Pilatus PC-21, avió d'instrucció de l'Exèrcit de l'Aire. Tanmateix, darrere d'aquesta primera imatge s'amaga un detall que no ha passat desapercebut i que planteja una incògnita: serà capaç de superar aquest desafiament personal?
Revelen el primer problema de la princesa Leonor a l'Acadèmia de l'Aire
La formació militar de la princesa Leonor no és opcional, ja que quan assumeixi la Corona serà capitana general dels tres exèrcits. Per això, des de 2023, s'ha dissenyat per a ella un pla de tres anys que inclou el seu pas per Terra, Armada i Aire.
A l'Exèrcit de Terra es va sotmetre a maniobres de gran duresa a Saragossa, mentre que a l'Armada va viure una experiència intensa a bord del Juan Sebastián de Elcano. Allà va conviure durant mesos amb els mariners i va participar en maniobres reals amb foc a la fragata Blas de Lezo.
Ara, des de l'1 de setembre de 2025, està instal·lada a l'Acadèmia General de l'Aire i de l'Espai. Allà llueix l'uniforme blau de l'Exèrcit de l'Aire i, a les pràctiques, el característic mono verd sàlvia de vol. El curs, tanmateix, no només suposa un repte acadèmic i físic, sinó també emocional.
La notícia que ha sacsejat aquests primers dies a l'Acadèmia de l'Aire la va revelar la periodista Núria Marín. Segons va explicar al seu compte d'Instagram, Leonor arrossega una por molt particular: "Aquest serà un curs especialment una mica complicat per a la princesa perquè li fa por volar".
De fet, la mateixa Leonor va intentar treure importància a l'assumpte quan la premsa li va preguntar per la dificultat d'aprendre a volar. Amb un somriure, va respondre: "Amb ganes d'aprendre, però a poc a poc" Una frase senzilla que reflecteix tant il·lusió com prudència davant el repte.
Més enllà de la dimensió institucional, aquest episodi revela el costat humà de la princesa d'Astúries. Leonor, com qualsevol jove de 19 anys, també té pors i debilitats. Enfrontar-se a elles en un context tan exigent pot convertir-se en una oportunitat de creixement personal.
La clau estarà a comprovar si la princesa aconsegueix transformar la seva por en motivació. El precedent del seu pas per l'Armada, on va superar proves molt dures, és un motiu d'esperança per a qui confia en la seva adaptació.
La preocupació de Letícia davant la por de la seva filla Leonor
Fonts properes a la Família Reial informen que la reina Letícia viu amb especial inquietud l'inici d'aquesta etapa. Conscient dels riscos que implica la formació a l'Acadèmia de l'Aire, Letícia tem per la seguretat de la seva filla. Una preocupació no només pel desafiament, sinó per l'ansietat que li genera la por de volar.
El fet que aquesta informació s'hagi fet pública afegeix un nivell de pressió addicional. Per a Letícia, l'exposició mediàtica converteix el que hauria de ser un procés d'aprenentatge en un repte emocional que necessita acompanyament constant. Les mateixes fonts destaquen que la reina ha reforçat el suport a Leonor, assegurant-se que compti amb totes les mesures de seguretat possibles i amb mentors capacitats.
De fet, comptarà amb una instructora única: "L'entrenarà una tinent que és la primera pilot d'Eurofighter", va revelar Núria Marín. Es tracta d'una de les dones pioneres en aquest àmbit, l'experiència de la qual resulta clau per acompanyar Leonor en aquest procés.
Aquesta preocupació també té un component simbòlic. Com a mare i reina, Letícia desitja que la seva filla pugui complir amb les seves obligacions com a futura capitana general, però sense comprometre el seu benestar. La combinació de por, exposició mediàtica i exigències físiques fa que aquest inici de curs sigui un dels més delicats de la princesa Leonor.