Pamela Anderson, la primera a veure’s afectada: Brandon Lee no ho oblidarà

per Cándido Casares

El retorn de Pamela Anderson a l'esfera pública ha sorprès tothom. L'actriu ha estat relacionada sentimentalment amb l'aclamat actor Liam Neeson, un vincle inesperat que ha tornat a posar la seva vida sota els focus. Tanmateix, no ha estat aquest romanç el que ha desfermat més comentaris, sinó el record de l'enfrontament entre el seu fill Brandon Lee i el seu exmarit, Tommy Lee.

Aquesta història familiar, carregada de tensions i emocions, torna a agafar força mentre la Pamela recupera protagonisme. El seu fill, Brandon, va ser l'epicentre d'una polèmica dolorosa que va marcar la seva joventut i que ara molts tornen a recordar. Per què aquest conflicte continua sent tan rellevant avui

| Europa Press

Tommy Lee va denunciar una agressió per part del seu fill Brandon Lee

Durant anys, la relació entre Pamela Anderson i Tommy Lee va estar plena d'alts i baixos. Des del seu matrimoni el 1995, la parella va protagonitzar titulars per la seva inestabilitat. Va passar per un escandalós divorci el 1998 després d'una condemna per violència, fins als seus retrobaments fallits el 2001 i el 2008.

Enmig d'aquest torbament hi van ser sempre els seus fills, Brandon i Dylan. El gran, Brandon Lee, va ser testimoni de les tensions, i amb el temps va acabar enfrontant-se al seu pare en un episodi que el va marcar profundament. Ara, aquest episodi torna a ocupar titulars pel context que envolta la seva mare.

L'episodi va tenir lloc el març de 2018, quan Brandon va ser acusat pel seu propi pare, Tommy Lee, d'agredir-lo durant una disputa a casa seva a Los Angeles. L'actriu, que aleshores intentava mantenir-se allunyada del focus, va ser la primera a sentir les conseqüències del conflicte, que ràpidament va saltar als mitjans.

Segons va informar el portal TMZ, la baralla va tenir lloc mentre Brandon vivia amb el seu pare, suposadament per ajudar-lo a superar la seva addicció a l'alcohol. El mateix Tommy va compartir a Instagram una fotografia amb el llavi ensangonat i una dura acusació:

"El meu cor està trencat. Pots donar-ho tot als fills i tot i així es giren contra tu. Bona feina, Brandon", va escriure al seu perfil de X, tot i que minuts més tard va decidir esborrar la publicació.

Més tard, Tommy Lee va al·legar que tot va passar mentre ell descansava a la seva habitació amb la seva parella, la influencer Brittany Furlan. "Li vaig demanar que marxés de casa meva i em va deixar inconscient. Va fugir de la policia, aquesta és la veritat" va escriure l'artista al seu compte de X.

Per a alguns, les paraules de Tommy buscaven desviar l'atenció sobre els seus propis problemes. Altres van assenyalar que, més enllà de qui va iniciar la baralla, l'escena evidenciava una relació fracturada i marcada per anys de conflictes no resolts.

Brandon Lee va acusar Tommy Lee de tenir problemes amb l'alcohol i va defensar la seva versió

La versió de Brandon, però, va aportar una llum completament diferent. En un comunicat enviat als mitjans, el jove va assegurar que el seu pare va ser qui va iniciar la baralla, presumptament sota els efectes de l'alcohol.

"Els esdeveniments que han tingut lloc els darrers dies resulten devastadors. Són conseqüència de l'alcoholisme del meu pare" va començar dient Brandon en unes paraules amb les quals intentava defensar la seva innocència.

El fill gran de Pamela Anderson va explicar que feia temps que intentava ajudar el seu pare. "He organitzat intervencions per a ell i resulta molt frustrant que res del que he fet hagi donat resultat", va escriure.

També va afegir que la seva intenció era mantenir l'assumpte en privat, però que es va veure obligat a parlar després de les acusacions públiques. "Estimo el meu pare i el meu únic desig és que sigui feliç, que estigui sa i sobri" va concloure el jove.

El silenci de la Pamela i el seu nou present al costat de Liam Neeson

Aleshores, la reacció de Pamela Anderson va ser de total discreció. Tot i que no va fer declaracions públiques, es va saber que va ser ella qui va intentar calmar la situació pel benestar del seu fill. En aquell moment, molts van apuntar que l'actriu estava profundament afectada pel conflicte, en veure com l'historial de violència del seu exmarit es projectava ara cap al seu propi fill.

Ara, mentre tot això torna a recordar-se, la Pamela ha optat per mantenir-se en un perfil discret, fins i tot després de confirmar-se la seva nova relació amb Liam Neeson. L'actor irlandès, conegut pel seu caràcter reservat, hauria iniciat un romanç amb la Pamela fa mesos, segons fonts properes. Aquesta inesperada unió ha tornat a posar la Pamela al focus mediàtic, provocant que els records més durs també tornin a sorgir.

| Europa Press

Molts es pregunten si aquest nou capítol a la vida de Pamela Anderson li portarà l'estabilitat que necessita després de l'enfrontament entre Brandon Lee i Tommy Lee. De moment, ni ella ni Liam han volgut confirmar res públicament, tot i que el seu entorn assegura que l'actriu se sent per fi en pau.