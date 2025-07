Entrem a la caseta de Madrid on viu la reina Sofia: no té cuina

per Alba Fabián

La reina Sofia resideix en un apartament discret, allunyat del luxe que sol envoltar la reialesa. Tot i el seu paper històric com a consort del rei Joan Carles I, el seu dia a dia transcorre en un habitatge senzill dins del Palau de la Zarzuela. El més sorprenent d'aquest espai és un detall que pocs imaginarien

Així ho ha revelat la revista Semana, que ha ofert una visió més íntima de la vida actual de l'emèrita. Segons el mitjà, la reina Sofia viu amb la seva germana, la princesa Irene de Grècia i Dinamarca, en una zona reservada del palau. Es tracta d'un apartament que compta amb dormitori, bany i una petita sala d'estar, però manca d'alguna cosa tan bàsica com una cuina

El motiu d'aquesta absència no és una qüestió de caprici, sinó de logística palatina. La cuina general del complex està situada al semisoterrani i allà és on el personal prepara els àpats que després se serveixen a les germanes. Aquesta organització permet que ambdues visquin amb total comoditat sense necessitat d'instal·lacions addicionals

La vida de la reina Sofia al seu discret apartament de la Zarzuela

La decisió de viure així no sorprèn del tot a qui coneix el caràcter auster i disciplinat de la reina Sofia. Als seus 86 anys, la reina ha mantingut un estil de vida reservat, centrat en els seus compromisos institucionals i en la seva família. En lloc de buscar luxes, ha preferit conservar la rutina i la tranquil·litat

Dins del seu dormitori destaca un element que ha cridat especialment l'atenció: una cinta de córrer. Aquest aparell forma part essencial de la seva rutina diària, ja que l'emèrita no ha volgut renunciar a l'exercici físic malgrat la seva edat. Segons Semana, aquesta pràctica l'ajuda a mantenir-se activa fins i tot dins del Palau

Tot i que ha patit algun que altre entrebanc en actes públics recents, la reina Sofia continua fent tot el possible per cuidar-se. L'esport, unit a la seva alimentació i als seus hàbits tranquils, forma part de la seva fórmula per mantenir-se en forma. I tot, des d'aquesta modesta “caseta” sense cuina que ocupa a la Zarzuela

La reina Sofia i els reis: dues formes d'habitar el Palau

Mentrestant, els actuals reis Felip VI i Letícia resideixen al conegut com a Pavelló del Príncep, construït el 2002. Aquest habitatge, també dins del recinte del Palau, compta amb totes les comoditats modernes, segons revela El Mundo. A diferència de l'espai que ocupa la reina Sofia, allà sí que es nota el disseny contemporani pensat per a una família jove

Amb tot, l'elecció de la reina Sofia per un estil de vida més simple i pràctic resulta coherent amb la seva trajectòria. Ha preferit la discreció abans que l'excés, fins i tot dins d'un entorn tan simbòlic com el Palau de la Zarzuela. Una reina sense cuina, però amb tot sota control