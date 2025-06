Nou enfrontament entre Letícia Ortiz i la infanta Cristina

La relació entre la Reina Letícia i la seva cunyada, la infanta Cristina, torna a estar en el punt de mira. A pocs dies del 60è aniversari de Cristina, que se celebrarà el 13 de juny de 2025, reapareixen tensions que havien romàs latents des d'episodis anteriors. Però, què hi ha darrere d'aquest episodi que ha captat l'atenció mediàtica?

Què ha passat?

L'infanta Cristina ha organitzat una reunió privada per celebrar el seu aniversari, allunyada del protocol i l'atenció mediàtica que van envoltar altres celebracions familiars recents. Segons el que ha transcendit, l'esdeveniment serà discret, amb una llista d'invitats reduïda, centrada en familiars propers com la reina Sofia, la infanta Elena i Irene de Grècia, si la seva salut ho permet. Dels seus fills, només en Miguel ha confirmat assistència per acompanyar-la a Madrid.

En contrast amb la celebració del 61è aniversari d'Elena, on els reis Felip i Letícia hi van assistir juntament amb els emèrits i diversos membres de la família al desembre, aquesta ocasió es preveu amb nombroses absències: ni els reis, ni el rei Joan Carles —que inicialment tenia intenció d'assistir— hi seran presents.

| Policía Nacional, Casa Real

La breu explicació oficial al·ludeix a desitjos de privacitat i respecte pel perfil reservat que Cristina ha mantingut els darrers anys, però no falten veus que interpreten aquestes absències com a gestos simbòlics de separació.

Reaccions de la Casa Reial

Des de l'entorn de Casa Reial no s'han emès comunicats formals, però fonts properes, citades per mitjans com Infobae i El Debate, suggereixen que la reina i el rei haurien declinat la invitació simplement per evitar contratemps o imatges forçades. A les xarxes socials, alguns usuaris interpreten l'absència com un “menyspreu explícit” cap a Cristina, i fins i tot parlen de “tres punyalades” fetes per Letícia, una metàfora força gràfica utilitzada en mitjans com El Nacional.

La mala relació no és nova

La tensió que envolta Letícia i Cristina no és nova. Un dels episodis més recordats va ser aquell enfrontament a Marivent, quan Cristina va criticar la indumentària esportiva de Letícia, cosa que va desencadenar una polèmica tensa per desacords relacionats amb imatge i protocol. Aquell incident, unit a l'impacte del Cas Nóos —que va involucrar l'exmarit de Cristina, Iñaki Urdangarin— continua deixant cicatrius en la dinàmica familiar.

| Instagram, Casa Real

La celebració d'Elena va servir com una mena de reconciliació pública de conveniència —provocada per altres debats interns, com l'escàndol familiar que esmenten Pilar Eyre i altres analistes—, mentre que aquesta festa de Cristina sembla revelar-se com un altre capítol d'allunyament lecturas.com.

Futur més proper

De moment, la possibilitat d'un acostament públic real entre Letícia i Cristina sembla lluny. S'apunta que la reconciliació podria venir de la mà de gestos protocol·laris, com posats conjunts en esdeveniments oficials. Tanmateix, la línia de treball discret adoptada per Cristina —que manté la seva vida laboral entre Barcelona, Ginebra i ONG, i evita el rebombori mediàtic des de fa anys— no facilita aquestes mostres d'unitat.