Màxima preocupació per Carles III: El culpable té nom i cognoms

Des que es va conèixer el seu diagnòstic de càncer el febrer de 2024, la salut del rei Carles III ha despertat creixent preocupació. Encara que el Palau de Buckingham manté una discreció absoluta, certes filtracions de periodistes britànics han avivat els rumors sobre un evident deteriorament.

Llavors, les preguntes que ens hem de fer i que es fa tothom són clares: Què està provocant realment aquest empitjorament? La resposta apunta directament a la pròpia malaltia i als efectes secundaris del tractament.

Què ha passat?

El gener de 2024, Carles III va ingressar per a un “procediment correctiu” relacionat amb un eixamplament benigne de pròstata. Durant la intervenció, les autoritats mèdiques van detectar un càncer inesperat, la qual cosa va originar la suspensió immediata de diversos actes oficials. No s'ha revelat el tipus exacte de tumor, encara que mitjans internacionals han descrit la patologia com a agressiva i de ràpida evolució.

Malgrat això, el rei ha buscat mantenir la seva agenda pública.

A principis de març de 2025 va ser ingressat per complicacions derivades del tractament, però només uns dies després va reaparèixer en un acte oficial per frenar especulacions alarmistes. Poc més tard, es va desplaçar al Canadà per presidir un discurs davant el Parlament, sent el primer monarca britànic a visitar el país des de 1957.

Reaccions de les parts implicades

Buckingham Palace ha qualificat la situació com un càncer “manejable”, encara que en principi no curable, especialment considerant l'edat del monarca. Segons mitjans com The Daily Telegraph, aquest tipus de càncer podria acompanyar-lo durant la resta de la seva vida, encara que no necessàriament derivaria en una complicació mortal.

Pilar Eyre, periodista especialitzada en la reialesa, va alertar sobre un deteriorament visible en la complexió del rei, citant veus mèdiques que fins i tot van sol·licitar suspendre un viatge a Alemanya per evitar un impacte major. En efecte, es va decidir cancel·lar aquesta visita per la intensitat del tractament.

Des de l'entorn proper a Carles III recalquen la seva ferma voluntat de continuar amb les seves tasques oficials i dipositar la seva confiança en els avenços de la medicina moderna.

Un càncer que ho va canviar tot

L'anunci del diagnòstic el febrer de 2024 no va incloure detalls sobre el tipus de càncer, encara que s'ha descartat que sigui de pròstata. Aquest hermetisme recorda l'estratègia adoptada pel seu avi, Jordi VI, la malaltia del qual es va mantenir oculta fins a la seva mort.

El següent ingrés oficial, datat el 27 de març, es va justificar com una “indisposició temporal” relacionada amb el tractament oncològic. No obstant això, el rei va aparèixer pocs dies després en un comunicat emès des de Clarence House, disposat a reprendre la seva vida institucional.

En la seva última aparició, durant una cerimònia commemorativa, el seu aspecte més pàl·lid de l'habitual va tornar a suscitar anàlisis sobre l'impacte físic del tractament, especialment en la seva pell i to general.

Transparència i discreció

La mateixa Casa Reial ha adoptat una estratègia comunicativa basada en un equilibri entre transparència i discreció. Les aparicions públiques breus, sempre controlades, busquen mantenir visible el monarca sense exposar-lo als riscos d'una agenda extensa.

Encara que la salut física imposa límits, el paper de Carles III com a cap d'Estat segueix en peu. L'equip mèdic i reial prioritza les seves condicions personals per sobre de compromisos oficials que suposin esforç o desplaçament prolongat.