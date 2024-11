Nou cop per a Àngel Llàcer després de la seva malaltia

Àngel Llàcer, una de les personalitats més estimades de la televisió catalana, està passant un moment molt difícil. Després d'haver estat diagnosticat amb una malaltia que li va causar un gran esgotament físic i mental i fins i tot va estar a punt de morir. Tot això el va obligar a retirar-se temporalment dels seus compromisos professionals, Llàcer ara enfronta un altre revés a la seva carrera.

Els problemes de salut que van marcar un punt d'inflexió

Durant els darrers mesos, Àngel Llàcer ha estat lluitant contra problemes de salut que l'han debilitat i li han fet replantejar moltes coses en la seva vida i carrera. A mitjan aquest any, Llàcer va ser diagnosticat amb una afecció després de visitar Vietnam. El problema és que va beure aigua en mal estat i que un virus va provocar el seu ingrés hospitalari. En el seu segon ingrés va estar a punt de morir encara que finalment es va poder recuperar. La seva cama també va estar en risc i se la van estar a punt d'amputar.

| 3Cat

Llàcer, conegut per la seva energia inesgotable i el seu caràcter vibrant, continua recuperant-se, però ara ha rebut un nou cop. El seu amor per l'espectacle i per l'entreteniment no ha disminuït, però els límits que li ha imposat la malaltia han fet que es replantegi el ritme de treball. En aquest sentit, Llàcer ha anunciat que no podrà ser el director d''El dia de la marmota'. El dirigiran Enric Cambray, Miryam Benedited i el seu gran amic Manu Guix.

El suport del públic i la seva determinació a seguir endavant

Tot i els desafiaments, Àngel Llàcer no està sol. El seu públic li ha demostrat un suport incondicional, enviant-li missatges d'ànim i suport a través de les xarxes socials, com a comentaris que li desitgen una recuperació ràpida i que l'esperen amb ànsies a la televisió. Aquest afecte ha estat fonamental perquè Àngel mantingui el seu esperit optimista, fins i tot en els moments més difícils. El presentador ha agraït diverses vegades tot l'amor rebut, deixant clar que la seva intenció és recuperar-se completament per poder tornar a fer el que més estima: entretenir el seu públic.

| Antena 3

Aquest moment difícil ha estat una lliçó d'humilitat i resistència per a Àngel Llàcer. Tot i que la seva malaltia l'ha obligat a deixar de banda importants projectes professionals, ell segueix enfocat a la recuperació i a tornar als escenaris. Els seus seguidors, amics i col·legues estan esperant amb ànsies el seu retorn, i no hi ha dubte que, quan estigui llest per tornar-hi, ho farà amb la mateixa energia i entusiasme que sempre l'han caracteritzat. Potser a la nova edició de 'Tu cara me suena'. Seria la millor notícia per als seguidors i companys.