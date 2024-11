Jorge Rey espanta i anuncia quan arribarà l'hivern de manera definitiva

El jove meteoròleg Jorge Rey ha tornat a captar l'atenció de l'opinió pública amb les noves prediccions sobre el canvi climàtic i l'arribada de l'hivern. A diferència dels meteoròlegs convencionals, que basen les previsions en avançats models matemàtics i mapes del temps.

Jorge es recolza en els senyals que li ofereix la natura, en un mètode més tradicional que recorda els sabers antics. Segons el seu pronòstic, l'arribada de l'hivern a Espanya serà contundent i comportarà un canvi radical al clima, un hivern que, per a ell, no té sorpreses.

El seu mètode per a aquesta predicció

Jorge Rey, conegut per haver encertat amb la seva predicció de la borrasca Filomena el 2021. Continua utilitzant el seu molt característic mètode basat en el sistema de "Las Cabañuelas", una tècnica ancestral que consisteix a observar el comportament del cel i dels animals. Als 18 anys, Jorge s'ha guanyat un nom en l'àmbit de la meteorologia alternativa.

Afirmant que no necessitem complexos mapes del temps per predir la meteorologia: només cal estar atents al que la natura ens diu. Segons Jorge, aquest hivern no arribarà de cop, sinó que s'anirà assentant de manera progressiva, deixant senyals a l'ambient que ens alertaran de la seva arribada definitiva.

| @eltiempoconjr

El jove meteoròleg no dubta a ressaltar que els senyals naturals són clars. Des de la manera com es mouen els núvols fins a la intensitat amb què bufen els vents i el comportament de certs animals. Per ell, aquests signes no fallen, i adverteixen que la temporada hivernal no serà indulgent.

De fet, preveu que l'arribada del fred serà intensa, i és possible que s'avanci en comparació amb anys anteriors. Rey assegura que, en lloc d'un clima de transició, la baixada de les temperatures es podria instal·lar de manera definitiva a mitjans de desembre.

L'arribada de l'hivern

Si es confirmessin les previsions de Jorge Rey, l'hivern s'instal·laria de forma permanent abans de finalitzar l'any. Generant un canvi radical a les temperatures i a l'estil de vida de molts. El jove no dubta a anticipar que aquest hivern podria portar diverses nevades i temperatures especialment baixes a certes regions d'Espanya, per la qual cosa aconsella a tots estar preparats.

"Després del pas dels grúids aquí a Espanya, arribaria l'hivern d'una manera definitiva", explicava el jove meteoròleg, que espera que l'hivern no trigui gaire a arribar. A més a més, els forts vents incrementaran la sensació de fred, que ens acostarà encara més a l'hivern.

"Les temperatures augmentaran acusadament a les Canàries, amb valors per sobre dels normals en aquestes dates. Màximes en descens a l'oest peninsular, en augment al sud-est i Balears, mínimes en descens a Galícia i meitat est. Sense grans canvis a la resta, gelades febles als Pirineus", afegeix a la seva predicció.

Així, Jorge Rey, amb el seu enfocament naturalista i alternatiu, ha aconseguit captivar un públic ampli i heterogeni. Que espera els seus pronòstics amb interès i que segueix la seva proposta de tornar a connectar amb la natura per entendre millor el clima.