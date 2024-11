Trucada solidària de Clara Lago per a una protectora d'animals afectada per la DANA

La devastadora DANA que ha colpejat diverses regions d'Espanya ha deixat darrere seu danys considerables en diverses infraestructures. Un dels llocs afectats ha estat el refugi d'animals gestionat per 'Adopta València'. Que ara s'enfronta a una situació desesperada a causa de les inundacions.

L'acumulació d'aigua ha estat tan gran que, en aquests moments, ni tan sols es pot accedir a les instal·lacions. Davant d'aquesta situació, l'actriu Clara Lago, a través de la seva 'Fundació Ochotumbao', ha utilitzat les seves xarxes socials per fer una crida a la solidaritat i ajudar aquesta protectora. Clara Lago, reconeguda no només per la seva carrera al cinema sinó també pel seu activisme en defensa dels animals.

Ha compartit el succés a les xarxes socials de la seva fundació, que fa anys que dóna suport a iniciatives a favor del benestar animal i la justícia social. En aquesta ocasió, ha mobilitzat els seus seguidors per col·laborar amb el refugi i respondre a les necessitats urgents dels animals que hi resideixen. La publicació d'Ochotumbao mostra imatges impactants del refugi sota l'aigua, amb els gossos desorientats i sense refugi adequat davant de la inundació.

L'equip d''Adopta València' ha llançat una crida urgent per sol·licitar ajuda. Necessiten acolliments temporals per als animals, amb un termini estimat entre 10 i 15 dies, fins que el refugi pugui ser restablit.

A més, demanen donacions de mantes, llits grans, tovalloles, pinso per a gossos de totes les mides i llaunes de menjar. Aquestes necessitats són fonamentals per assegurar el benestar dels animals mentre les instal·lacions es recondicionen i tornen a ser segures per a ells.

Punts de recollida i maneres de col·laborar

Per facilitar les donacions materials, 'Adopta València' ha establert diversos punts de recollida a diferents localitats. A València, es pot col·laborar lliurant donacions a les clíniques veterinàries 'Farmacivet' i 'Lladruc Veterinària'. Per a aquells que es troben a Sueca, les donacions es poden fer a 'Mascotes Sueca' i 'Detalls Punt i Seguit'.

Aquests punts estan oberts per rebre articles essencials com mantes, tovalloles i pinso. A més de les donacions materials, s'ha habilitat la possibilitat de col·laborar econòmicament per ajudar el refugi a cobrir les despeses derivades d'aquesta emergència. Les donacions es poden fer a través de 'Bizum' utilitzant el codi 10156 i especificant el concepte "Dana Refugio María".

| Instagram

També s'ha habilitat un compte a 'PayPal' (info@ochotumbao.org) i un compte bancari (ES85 0237 4456 40 9174002159) per als qui prefereixin col·laborar per aquests mitjans. Aquesta iniciativa no només permetrà cobrir les necessitats actuals del refugi, sinó també donar suport a la reconstrucció.

Voluntaris per a la neteja i recondicionament del refugi

A mesura que la situació s'estabilitzi i es pugui accedir novament al refugi, l'equip d''Adopta València' organitzarà un grup de voluntaris per netejar i reacondicionar l'espai. La idea és crear un entorn segur i adequat per als animals com més aviat millor. Per als qui estiguin interessats a participar-hi, han habilitat un número de contacte (662 68 17 99) on els voluntaris poden inscriure's i rebre instruccions.

Aquesta crida ha generat una onada de solidaritat, especialment entre els seguidors de Clara Lago i la seva fundació. L'actriu, coneguda per la sensibilitat cap als problemes socials i mediambientals.

Ha aprofitat la plataforma per sensibilitzar la comunitat i demanar suport per a aquests animals que, sens dubte, estan passant per una situació angoixant. Amb la col·laboració de tots, el refugi d''Adopta València' espera poder superar aquesta difícil situació i brindar als animals la cura que mereixen.

La resposta fins ara ha estat molt positiva, i el refugi confia que gràcies a l'ajuda de persones compromeses. Tant les donacions de materials com els fons i els voluntaris se sumen a aquesta causa per reconstruir el refugi i protegir els animals.