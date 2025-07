Nou avís del príncep Harry al seu pare, Carles III

El duc de Sussex reapareix per assenyalar el culpable del seu dolor. En un recent acte, ha verbalitzat el motiu pel qual la ferida amb el seu pare continua oberta, i té un nom propi: Meghan Markle. La protecció, o la manca d'aquesta, cap a la seva esposa, s'ha convertit en l'epicentre d'un conflicte familiar que sembla no tenir fi.

Quan el príncep Harry i Meghan Markle es van donar el "sí, vull", el món sencer va creure assistir a un conte de fades modern. Tanmateix, la realitat no va trigar a imposar-se, convertint aquella idíl·lica història en un autèntic malson mediàtic.

La pressió constant i l'escrutini públic van dinamitar els fonaments de la seva relació amb la Corona, una fractura que avui sembla més profunda que mai. El record d'aquells dies continua molt present per al fill menor de Carles III, qui ha decidit trencar el seu silenci per enviar un nou i contundent missatge al palau.

La ferida que no tanca: "La meva esposa era la persona més difamada del món"

El príncep Harry ha reaparegut per sorpresa a Nova York, en solitari, per participar a la cimera Nexus Global. Un esdeveniment que reuneix filantrops i emprenedors influents, i que es va convertir en l'escenari inesperat de les seves declaracions més personals. Lluny de centrar-se únicament en la tasca de la seva fundació Archewell, el duc de Sussex va obrir el seu cor per desvelar la principal raó del seu distanciament amb el rei Carles III.

Durant una xerrada pública amb Rachel Gerrol, cofundadora de la cimera, Harry va explicar que un dels motors per crear la seva fundació va ser l'experiència traumàtica viscuda per la seva esposa. El duc va relatar com l'assetjament a xarxes i mitjans de comunicació els va portar a conèixer pares que havien perdut els seus fills per aquesta causa, un drama que els va fer comprendre la urgència d'actuar. Va ser llavors quan va llançar l'afirmació que ressona com una clara acusació.

"Una de les raons per les quals el món digital era tan important per a nosaltres és perquè la meva esposa, el 2018, era la persona més difamada del món", va assegurar amb contundència.

Aquestes paraules no són noves, però sí el context en què les pronuncia. Harry assenyala directament un període concret, 2018, un any en què Meghan estava pràcticament fora del focus públic, de baixa per maternitat després del naixement del seu fill Archie.

Com la mateixa duquessa va confessar en un pòdcast el 2020, el nivell d'atacs que va rebre va ser "gairebé insuperable". Per a Harry, el fet que el seu pare, aleshores príncep de Gal·les, no intervingués per frenar el que ell considerava una campanya de desprestigi contra la seva dona, és una ofensa imperdonable.

Un viatge a Sud-àfrica com a punt de no retorn

Per entendre la magnitud de la crisi, cal retrocedir al 2019. El viatge oficial dels ducs de Sussex a Sud-àfrica, acompanyats per un petit Archie, va marcar un abans i un després. Va ser allà on tots dos van confessar davant les càmeres sentir-se completament desbordats per la pressió. Aquella vulnerabilitat pública va ser l'avantsala de la decisió que sacsejaria els fonaments de la monarquia britànica: la seva sortida com a membres actius de la Família Reial, el conegut com "Megxit".

Aquell pas enrere, anunciat a principis del 2020, va ser l'inici d'una bretxa que, cinc anys i mig després, continua eixamplant-se. Des de llavors, les entrevistes explosives, un documental a Netflix i un llibre de memòries han anat afegint llenya a un foc que sembla lluny d'extingir-se. Cada aparició pública de Harry s'analitza amb lupa, esperant un gest de reconciliació que mai arriba.

Amb aquesta darrera intervenció, el príncep Harry deixa clar que el camí cap al perdó passa, necessàriament, pel reconeixement del patiment de Meghan. No es tracta només d'una disputa familiar, sinó d'una col·lisió de valors.

Mentre Carles III s'erigeix com a monarca, el seu fill li recorda des de l'altre costat de l'Atlàntic que, per a ell, la lleialtat a la seva esposa està per sobre de qualsevol protocol o tradició. Hi haurà algun dia una resposta des de Buckingham Palace a aquesta dolorosa acusació? Només el temps dirà si pare i fill són capaços de superar l'abisme que els separa.