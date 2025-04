Els noms de les nòvies dels membres de 'The Tyets'

Són un dels duos més influents del panorama musical català. Amb el seu estil fresc, lletres quotidianes i ritmes ballables, han aconseguit una cosa que no tots els artistes aconsegueixen: connectar profundament amb el públic jove i no tan jove. La seva popularitat ha explotat en els últims anys, especialment després del llançament d'un disc que es va convertir en un himne per a tota una generació. Ara, han fet el següent pas amb un nou treball discogràfic que promet omplir escenaris i playlists durant molt de temps.

Però aquests dies no els han dedicat únicament a la promoció. Després del ritme intens que ha suposat llançar el seu últim àlbum, els artistes han aprofitat la Setmana Santa per prendre's un respir. Lluny de la ciutat, dels focus i dels micròfons, s'han embarcat en una escapada relaxada i romàntica en companyia dels seus grans suports: les seves respectives parelles. Unes vacances que han estat tota una demostració de complicitat i equilibri entre l'èxit professional i la felicitat personal.

Amor i calma després de l'huracà mediàtic

Després de setmanes d'entrevistes, concerts i presentacions privades —com la festa que van organitzar per inaugurar la seva nova etapa musical—, els dos músics van decidir desconnectar del món mediàtic. I ho van fer allunyant-se no només del soroll de la indústria, sinó també del país. A través de les seves xarxes socials, han compartit petites pinzellades d'aquest viatge, en el qual es pot veure natura, paisatges espectaculars, molts moments de pau… i ells molt ben acompanyats.

Aquells que els segueixen des de fa temps ja intuïen que aquestes dues persones especials formaven part de la seva vida, encara que poques vegades es mostren de forma explícita en les seves publicacions. No obstant això, aquesta escapada ha estat una excepció, i ho han volgut compartir amb aquells que els donen suport diàriament. Les imatges mostren somriures sincers, abraçades espontànies i menjars compartits en llocs amb encant. Tot això ha fet que els seus fans es bolquin en missatges d'apreci i admiració.

| ACN

Relació duradora i estable

El més cridaner és que ambdues relacions no són fruit d'una fama sobtada. Al contrari: vénen de lluny. Una d'elles va començar fa més d'una dècada, quan amb prou feines eren adolescents. Des de llavors, han compartit tots els capítols de la vida: els moments tranquils, els difícils, els emocionants. L'altre vincle també és llarg, i s'ha enfortit amb el pas del temps, la convivència, els viatges i les petites coses del dia a dia.

Durant aquest viatge recent, se'ls ha pogut veure en ciutats com Londres o en escenaris naturals que recorden al llunyà oest americà. Caminades per senders polsosos, cels clars, i ells en actitud relaxada, sense maquillatge mediàtic, mostrant simplement el que són: dues persones que s'estimen i es donen suport.

Confessions que fonen

En alguna de les seves publicacions més recents, un dels integrants del grup felicitava la seva parella pel seu aniversari amb paraules que van commoure fins i tot els més escèptics: “Encara recordo quan celebràvem el teu aniversari amb 16. Una dècada després, compartim casa, projectes i l'amor més ferm que he conegut. Gràcies per ser el meu tot”. Una altra de les dedicatòries, per un aniversari, no es va quedar enrere: “Nou anys després segueixo sense entendre quina força va fer que ens trobéssim, però sí sé que va ser la gran sort de la meva vida”.

| The Tyets

Ambdues declaracions van ser acompanyades per recopilacions de fotos que mostraven anys d'història compartida, viatges, rialles, celebracions i també maduresa. Imatges que, més enllà del postureig, transmeten una veritat difícil de trobar a les xarxes socials: apreci autèntic i mutu.

I al final, elles: María i Judit

Les protagonistes d'aquest amor que floreix entre concerts i backstage són María, parella des de l'adolescència de Xavier Coca, i Judit, companya de vida d'Oriol de Ramon. Dues dones discretes però fonamentals en l'univers emocional dels artistes, que han sabut acompanyar-los amb equilibri, apreci i complicitat.

Així, mentre The Tyets segueixen fent història en la música catalana, ho fan amb una cosa encara més valuosa al seu costat: amor real.