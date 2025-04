'Com si fos ahir' del 25 d'abril: L'estranya reacció de l'Agustí quan veu la Lídia

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del divendres 25 d'abril arriba amb situacions tenses i complicacions personals que marcaran el futur immediat dels protagonistes.

La situació amb l'Esteve, pare del Joel, continua sent una gran font d'inquietud per a tota la família. Ara, el Salva, decidit a posar fi a les amenaces constants que han patit, ha redactat un escrit legal per intentar anul·lar la llibertat provisional de l’Esteve, conscient que això podria protegir definitivament tant el Joel com la Isabel.

El Salva li explica a la Marta (Sílvia Bel) que això podria anar per llarg, fins i tot un any. La reacció de la Marta és clara. Farta de viure sota aquesta amenaça constant, decideix passar a l'acció i se'n va personalment a veure la propietària del bar on l'Esteve treballa.

Moviments de l'Eugeni a la Barnateca

Mentrestant, l’Eugeni segueix convertint-se en una figura cada cop més interessant dins del cercle de La Barnateca. Ara es reuneix amb la Itziar per negociar els menús del càtering per al seu hotel, i entre tots dos sorgeix immediatament una bona sintonia professional.

Tanmateix, l’Eugeni no limita les seves relacions al terreny professional, i també comença a mostrar interès personal per la Gemma. Ella, però, manté certes reserves i no acaba de veure clara aquesta aproximació, especialment després de les seves experiències personals recents.

Per altra banda, la Cristina sí que es mostra obertament interessada en l’Eugeni. La Gemma també parla amb la Sílvia sobre l’Eugeni. S’enfadaran les dues sòcies per aquest nou personatge interpretat per l’Oriol Vila?

L'Eva i la Gina actuen a esquenes del Jordi

D'altra banda, l’Eva i la Gina inicien una operació delicada: llogar l’apartament de s’Agaró sense que el Jordi se n'assabenti. Aquesta decisió, presa en secret, podria desencadenar tensions importants quan es descobreixi, sobretot tenint en compte les recents tensions entre el Jordi i la Gina.

De fet l’Eva i la Gina decideixen tirar tot això endavant després de que el Jordi li pengi el telèfon a la Gina. Precisament en aquest context, quan la Lídia i l’Agustí es coneixen personalment, l’actitud de l’Agustí és visiblement estranya. Coneix la Lídia d’alguna cosa?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 24 d’abril de 2025?

El darrer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-set minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.