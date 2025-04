El consell de David Solans a les persones amb gossos

David Solans, actor català conegut pels seus papers en sèries com Merlí o Boca Norte, és una de les cares joves més carismàtiques de la interpretació a Catalunya. Però més enllà dels focus i els rodatges, Solans té una connexió especial amb la natura. Des de fa temps, ha compartit a les seves xarxes socials el seu amor pels espais naturals, les rutes de muntanya, els animals… i especialment pel seu gos.

Aquells que segueixen a David saben que el Pirineu català és un dels seus destins preferits. En particular, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, un entorn de gran riquesa ecològica, biodiversitat única i paisatges de postal. Cada vegada que té un forat entre projectes, l'actor s'escapa al nord, ja sigui per desconnectar, retrobar-se amb l'essencial o simplement per caminar en silenci per boscos i valls.

Una connexió emocional amb els animals

La seva relació amb el seu gos va més enllà de la companyia. L'ha descrit en entrevistes com “una extensió de mi mateix”, i més d'una vegada ha dit que li ha ensenyat a tenir paciència, respecte i lleialtat. No és d'estranyar, doncs, que Solans s'hagi sumat a campanyes de conscienciació sobre el tracte als animals, tant a la ciutat com en entorns naturals.

Malgrat això, no tothom és tan conscient com ell. En zones naturals protegides, com l'Alt Pirineu, moltes persones passegen amb els seus gossos solts sense saber l'impacte que això pot tenir. Més enllà de molestar excursionistes o ramaders, el veritable problema és el dany que es causa a la fauna salvatge. I no es tracta només de trobades violentes: moltes vegades, un gos que corre lliurement pot provocar la fugida d'animals que tenen cries amagades.

| E-Noticies, XCatalunya

Una problemàtica creixent

La presència de gossos solts també genera conflictes amb els anomenats “gossos de protecció” —gossos guardians de ramats—. Aquests animals, entrenats per protegir ovelles i cabres de possibles depredadors com el llop, poden reaccionar de manera agressiva si senten que un gos desconegut envaeix el seu territori. Els accidents han augmentat en els últims anys, i tant pastors com excursionistes han reportat situacions tenses per aquesta raó.

Per tot això, Solans ha decidit alçar la veu. Conscient que la seva figura pública pot arribar a molts, ha volgut enviar un missatge clar: cuidar la natura també implica limitar la nostra llibertat quan és necessari. “Hi ha qui s'enfada si li demanen que porti el gos lligat. Ho entens, perquè a tots ens agrada veure el nostre animal córrer feliç. Però hi ha moments i llocs on l'amor és precisament saber dir que no”.

Un missatge que emociona

Ho ha fet amb una frase simple, directa, i que està generant ressò entre els seus seguidors. Perquè l'actor no ha assenyalat amb el dit, no ha culpabilitzat. Ha apel·lat a l'amor, a l'afecte per l'entorn i pels animals, propis i aliens. I amb aquesta sensibilitat que el caracteritza, ha tancat la seva reflexió amb una frase que ja s'ha fet viral entre aquells que estimen la muntanya:

“Estima la natura. Lliga’l.”