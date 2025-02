L'emoció d'Òscar Dalmau amb l'aniversari del seu pare: 'Moltes...'

En una recent publicació a les seves xarxes socials, el carismàtic presentador català Òscar Dalmau va compartir un emotiu moment familiar que ha commogut els seus seguidors. Amb motiu del 78è aniversari del seu pare, Ramon Dalmau, Òscar va revelar un tendre intercanvi de notes entre els seus pares que reflecteix un amor que ha perdurat al llarg dels anys.

La nota a la nevera

El 24 de febrer de 2025, Òscar va publicar una imatge a les seves històries d'Instagram mostrant una nota escrita per la seva mare, Montserrat Alcaine, i dirigida al seu marit: "Moltes felicitats. T'estimo". Aquest senzill, però profund missatge va ser deixat a la nevera per sorprendre Ramon en el seu dia especial. La resposta de Ramon no es va fer esperar; va afegir al missatge: "Jo també" acompanyat d'un dibuix d'un cor travessat per una fletxa. Aquest intercanvi, carregat d'afecte i complicitat, demostra que l'amor entre ells segueix tan viu com el primer dia.

| RAC1, 3Cat

Una ullada al passat

Per complementar la felicitació, Òscar va compartir una fotografia en blanc i negre del seu pare en la seva joventut. A la imatge, Ramon apareix elegant, vestint un esmòquing i sostenint una flor, amb unes ulleres de gran mida que recorden l'estil característic del seu fill. La semblança entre ambdós és innegable, especialment en el somriure i la mirada, cosa que evidencia la forta connexió entre pare i fill.

La família Dalmau-Alcaine

Aquesta no és la primera vegada que Òscar Dalmau comparteix moments íntims de la seva família. Conegut per la seva passió pel disseny retro i l'estètica vintage, ha publicat en anteriors ocasions imatges dels seus pares, celebrant fites significatives com les seves noces d'or el 2021. En aquella ocasió, va destacar la duradora relació dels seus progenitors, que es van casar el 25 de maig de 1971, i com el seu amor ha estat un exemple constant en la seva vida.

Reaccions a les xarxes

Els seguidors d'Òscar no van trigar a expressar la seva admiració i emoció davant la publicació. Comentaris com "Que bonic veure un amor que perdura en el temps" o "La complicitat dels teus pares és inspiradora" van inundar les xarxes, reflectint l'impacte positiu que té compartir aquest tipus de moments autèntics i plens d'amor.

| @philmusical, XCatalunya

Un llegat d'amor i art

A més de la seva carrera als mitjans, Òscar Dalmau ha demostrat en múltiples ocasions la seva devoció per la seva família i les seves arrels. Juntament amb la il·lustradora Pilarín Bayés, ha col·laborat en projectes que celebren la cultura i les tradicions catalanes, com el llibre "Abcdari per a adults". Aquestes iniciatives no només ressalten el seu talent professional, sinó també el seu compromís amb preservar i honorar el llegat familiar i cultural.