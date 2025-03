Ni ceba ni carbassó: Ingredient de Jordi Roca i nebots en la truita de patata

El menor dels germans Roca, Jordi, sempre ha sabut com sorprendre. Mentre Joan i Josep han marcat el rumb del Celler de Can Roca des dels fogons i la sala, ell ha estat l'ànima creativa, aquest esperit juganer que ha elevat el món de les postres a una forma d'art. Però aquesta vegada, la seva inquietud ha pres una direcció diferent. I no ho ha fet sol.

Marc i Martí Roca, els seus nebots —fills de Joan i Josep respectivament— s'han unit a Jordi per donar vida a un projecte que podria marcar un abans i un després en la cuina domèstica catalana. Junts han llançat La nevera mig plena. "Aquí no es llença res", un llibre de receptes que, més enllà del seu valor culinari, reflecteix una nova forma d'entendre la cuina: propera, sostenible i, sobretot, accessible.

| Girona turisme, XCatalunya

Una nova filosofia als fogons

L'objectiu del llibre és clar: reconnectar els més joves amb la cuina casolana. "Volem que la gent torni a cuinar sense por", afirmen els autors en el pròleg. I no es tracta d'una consigna buida. L'obra s'articula al voltant del concepte d'aprofitament, transformant sobres i restes de la nevera en receptes amb identitat pròpia.

En un moment on la sostenibilitat ja no és una opció sinó una necessitat, aquesta aposta pel "no tirar res" connecta amb una sensibilitat creixent en moltes llars. Però també amb una certa nostàlgia de la cuina d'aprofitament d'abans, ara revisitada amb mirada contemporània i un toc d'humor.

| XCatalunya, Canva

Les xarxes socials no van trigar a reaccionar. La publicació de Jordi Roca anunciant el projecte, acompanyada d'una imatge entranyable amb els seus dos nebots, es va omplir de comentaris celebrant aquesta nova etapa familiar. En ella, Jordi no només actua com a cuiner, sinó com a mentor, cedint part del seu protagonisme a una generació que sembla disposada a portar el cognom Roca per nous camins.

La recepta que ningú va veure venir

Però el que realment ha fet esclatar la conversa a les xarxes ha estat una de les receptes incloses en el llibre. Perquè si algú esperava plats de sobres clàssics o versions més elegants de receptes de tota la vida, s'ha endut una sorpresa.

Inspirats per aquesta idea de no tirar res —ni tan sols les restes d'una bossa de snacks oblidada al rebost—, Jordi, Marc i Martí han inclòs en el receptari una proposta tan inesperada com divertida: una truita de patates... amb Doritos.

Sí, has llegit bé. El clàssic de la cuina espanyola reinventat amb aquest toc cruixent i especiat que només els Doritos poden aportar. "Adéu a les truites avorrides!", anuncien en el llibre. I el cert és que, si l'alta cuina necessitava un recordatori que també pot ser irreverent, els Roca ho han servit en safata.

Estem davant d'un gir en la filosofia Roca? El que està clar és que, amb aquesta recepta, han deixat clar que la genialitat també es troba en el quotidià.