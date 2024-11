Per què Irene Junquera va plorar per 'culpa' d'Ibai Llanos i Kylian Mbappé

La presència creixent de creadors de contingut en l'àmbit del periodisme ha generat un ampli debat sobre la intrusió d'aquests influencers en el terreny dels periodistes tradicionals. Amb milions de seguidors, tenen una influència enorme i sovint se'ls atorga un lloc privilegiat per sobre de professionals del periodisme. Aquest fenomen ha creat controvèrsia i ha deixat molts periodistes qüestionant el seu lloc en una indústria en canvi constant.

Un exemple clar d'aquest conflicte es va viure durant la roda de premsa de presentació de Kylian Mbappé, en què la periodista Irene Junquera va tenir una experiència amarga. La madrilenya, que compta amb una carrera i anys d'experiència en el periodisme, va revelar que se'n va sentir exclosa i frustrada al no poder fer una pregunta durant l'esdeveniment. "Jo me'n vaig anar gairebé plorant de la roda de premsa de presentació de Mbappé perquè no vaig poder preguntar", va confessar la periodista, visiblement afectada. El que més li va doldre va ser veure com Ibai Llanos, un creador de contingut a qui aprecia personalment, sí que va tenir l'oportunitat de preguntar al jugador. "Després Ibai, que és una persona a qui tinc afecte, va poder preguntar", va afegir Junquera, destacant la injustícia que va percebre en aquell moment.

Irene Junquera va explicar que, malgrat el seu respecte i estima cap a Ibai Llanos, la situació li va resultar difícil d'acceptar a causa de la seva formació i trajectòria professional. "Jo he estudiat una carrera i fa molts anys que hi treballo i no se'm va permetre[preguntar]i, no obstant, a ell sí", va assenyalar amb frustració. Per a Junquera, aquesta situació representa una problemàtica més àmplia sobre el valor del periodisme actualment i el paper dels professionals que dediquen anys a formar-se en aquesta àrea.

El debat etern

La periodista no amaga que comprèn el perquè de la decisió: el poder d'atracció d'Ibai Llanos i el seu abast a les xarxes socials és innegable. "Entenc que té molts seguidors", va reconèixer Junquera, mostrant empatia cap a la influència d'Ibai en el món digital. Tot i això, per a ella, el fet que es doni preferència als creadors de contingut sobre els periodistes experimentats reflecteix una tendència preocupant. Aquest episodi va ser un recordatori de com sembla que el valor de la formació i l'experiència periodística de vegades queda en un segon pla davant l'abast de les audiències a les plataformes digitals.

Aquest cas d'Irene Junquera no és el primer que destaca la frustració dels periodistes davant del protagonisme dels influencers en l'àmbit de la informació esportiva i cultural. La transició de les audiències a les xarxes socials i la demanda creixent de contingut instantani i personalitzat han portat els organitzadors d'esdeveniments a prioritzar persones com Ibai, que connecten directament amb milions de seguidors. Això ha deixat molts periodistes, com Junquera, qüestionant si el temps i l'esforç dedicats a la seva professió estan sent valorats de manera justa.

La reflexió que sorgeix a partir de les paraules d'Irene Junquera és clara: el periodisme tradicional està en risc de perdre la seva rellevància davant la popularitat dels creadors de contingut?