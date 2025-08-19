El bonic nom de les gosses de Miki Núñez i Sara Roy

La vida domèstica de Miki Núñez i Sara Roy té dues protagonistes silencioses que roben pla cada vegada que apareixen. La música sona diferent des que conviuen amb dues gosses que, a més de companyia, aporten relat i caràcter a una parella molt estimada. En un món de celebritats que exhibeixen luxe sense ànima, ells han trobat un segell propi a través dels seus animals. El resultat és una quotidianitat lluminosa, amb excursions, sofà i petons que milions de seguidors reconeixen com a autèntics.
El gest musical darrere de “Blu”
El nom “Blu” no és una ocurrència a l’atzar ni una moda passatgera d’influencer. Miki el va vincular a la blue note, aquella nota “imperfecta” que embelleix i emociona en el jazz, un detall musical que defineix el to de la seva gossa. La revelació va arribar en una entrevista recent on el cantant va explicar per què aquest nom li “fa que tot soni millor”. Blu va arribar després de la pandèmia, quan l’artista seguia comptes de protectores i va decidir fer el pas de l’adopció responsable.
Aquell gest, molt allunyat del postureig habitual, va connectar amb un públic que valora la coherència entre discurs i vida privada. El vincle amb Blu es va consolidar ràpidament i amb un component emocional evident en els relats del cantant. Miki ha explicat que la gossa el va ajudar en moments d’ansietat, reforçant el simbolisme del nom i el seu efecte reparador a casa.
Babel, la braco adoptada que va completar la família
La segona a arribar va ser “Babel”, una braco adoptada en una protectora de Terrassa, alta, juganera i amb energia inesgotable. La parella la va incorporar fa aproximadament un any, completant un retrat familiar que ja no s’entén sense les seves dues gosses. La convivència va tenir la seva corba d’aprenentatge, amb Blu marcant jerarquies i “ensenyant” petites estratègies de la llar a la nouvinguda.
El mateix Miki va relatar amb humor com la veterana indicava a Babel com llençar les escombraries per aprofitar restes, una escena tant domèstica com inoblidable. Tot i que l’origen del nom Babel no ha estat detallat públicament, la seva sonoritat cultural evoca llenguatges creuats i vitalitat. La gossa respon a “jugar” amb una passió contagiosa que Miki ha mostrat a les xarxes, multiplicant reaccions de tendresa entre els seus seguidors.
De X a les excursions a la muntanya
La història mediàtica de Blu va començar amb una presentació senzilla i directa a X, on Miki va mostrar per primera vegada la gosseta. Aquell post, publicat el 2021, va consolidar el nom davant la seva comunitat digital i va obrir una etapa de relats canins molt seguits. Amb el temps, Blu i Babel s’han convertit en acompanyants habituals d’escapades i desconnexions, especialment en rutes de muntanya. La parella ha documentat aquests plans a Instagram, i diversos mitjans han recollit les escenes familiars que tant agraden a la seva audiència.
A més de les imatges idíl·liques, Miki ha explicat en un pòdcast de Gosbi com van arribar Blu i Babel i com van canviar la seva rutina. La conversa va aportar context i va subratllar que darrere de cada publicació amable hi ha compromís, temps i cures constants. La gossa shiba inu Blu, ja famosa des de 2022 entre fans del pop, comparteix protagonisme amb un conill anomenat Bombitu a la crònica domèstica. Aquest ecosistema afectiu ha estat esmentat en ressenyes pop i entrevistes, reforçant el relat d’una família que suma sense artifici.