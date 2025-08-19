El bonito nombre de las perras de Miki Núñez y Sara Roy

La vida doméstica de Miki Núñez y Sara Roy tiene dos protagonistas silenciosas que roban plano cada vez que aparecen. La música suena diferente desde que conviven con dos perras que, además de compañía, aportan relato y carácter a una pareja muy querida. En un mundo de celebridades que exhiben lujo sin alma, ellos han encontrado un sello propio a través de sus animales. El resultado es una cotidianeidad luminosa, con excursiones, sofá y besos que millones de seguidores reconocen como auténticos.

El guiño musical detrás de “Blu”

El nombre “Blu” no es una ocurrencia al azar ni una moda pasajera de influencer. Miki lo vinculó a la blue note, esa nota “imperfecta” que embellece y emociona en el jazz, un detalle musical que define el tono de su perra. La revelación llegó en una entrevista reciente donde el cantante explicó por qué ese nombre le “hace que todo suene mejor”. Blu llegó tras la pandemia, cuando el artista seguía cuentas de protectoras y decidió dar el paso de la adopción responsable.

Aquel gesto, muy alejado del postureo habitual, conectó con un público que valora la coherencia entre discurso y vida privada. El vínculo con Blu se consolidó rápido y con un componente emocional evidente en los relatos del cantante. Miki ha contado que la perra le ayudó en momentos de ansiedad, reforzando el simbolismo del nombre y su efecto reparador en casa.

Babel, la braco adoptada que completó la familia

La segunda en llegar fue “Babel”, una braco adoptada en una protectora de Terrassa, alta, juguetona y con energía inagotable. La pareja la incorporó hace alrededor de un año, completando un retrato familiar que ya no se entiende sin sus dos perras. La convivencia tuvo su curva de aprendizaje, con Blu marcando jerarquías y “enseñando” pequeñas tretas del hogar a la recién llegada.

El propio Miki relató con humor cómo la veterana indicaba a Babel cómo tirar la basura para aprovechar restos, una escena tan doméstica como inolvidable. Aunque el origen del nombre Babel no ha sido detallado públicamente, su sonoridad cultural evoca lenguajes cruzados y vitalidad. La perra responde a “jugar” con una pasión contagiosa que Miki ha mostrado en redes, multiplicando reacciones de ternura entre sus seguidores.

De X a las excursiones en la montaña

La historia mediática de Blu empezó con una presentación sencilla y directa en X, donde Miki mostró por primera vez a la perrita. Aquel post, publicado en 2021, asentó el nombre ante su comunidad digital y abrió una etapa de relatos caninos muy seguidos. Con el tiempo, Blu y Babel se convirtieron en acompañantes habituales de escapadas y desconexiones, especialmente en rutas de montaña. La pareja ha documentado esos planes en Instagram, y varios medios han recogido las escenas familiares que tanto gustan a su audiencia.

| XCatalunya, Miki Núñez, Sara Roy

Además de las imágenes idílicas, Miki ha explicado en un pódcast de Gosbi cómo llegaron Blu y Babel y cómo cambiaron su rutina. La conversación aportó contexto y subrayó que detrás de cada publicación amable hay compromiso, tiempo y cuidados constantes. La perra shiba inu Blu, ya famosa desde 2022 entre fans del pop, comparte protagonismo con un conejo llamado Bombitu en la crónica doméstica. Ese ecosistema afectivo ha sido mencionado en reseñas pop y entrevistas, reforzando el relato de una familia que suma sin artificio.