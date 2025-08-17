Logo xcatalunya.cat
Una dona somrient amb un top blanc i un home amb jaqueta fosca posen davant d'un fons desenfocat de persones aixecant les mans en un ambient festiu.
Sara Roy i Miki Núñez | XCatalunya, Miki Núñez, Sara Roy
Miki Núñez ho explica tot: El rumor que va afectar la seva relació amb Sara Roy

El cantant català trenca el seu silenci sobre les especulacions amb Laura Escanes i revela, amb una sorprenent anècdota, com ho va viure amb la seva parella

per Xavi Martín

Miki Núñez s'ha consolidat com una de les figures més estimades del panorama català. El seu carisma i talent l'han convertit en una cara omnipresent a la música i la televisió. Paral·lelament al seu èxit professional, sempre ha projectat una imatge d'estabilitat sentimental.

La seva sòlida relació amb la també cantant Sara Roy semblava una àncora en el volàtil món de la fama. Tanmateix, ni tan sols les parelles més consolidades estan salvades de l'escrutini públic. Un rumor nascut la nit més especial de l'any va posar a prova la calma de la seva vida personal. Un episodi sobre el qual Miki ha decidit parlar per primera vegada amb total sinceritat.

La química en pantalla que va encendre la metxa

Tot va començar durant la retransmissió de les campanades de Cap d'Any per a TV3. Miki Núñez i Laura Escanes repetien com a presentadors, demostrant una gran complicitat en pantalla. El moment clau va arribar quan tots dos van interpretar junts una emotiva cançó per donar la benvinguda al 2025.

Laura Escanes i Miki Nuñez durant les campanades
Laura Escanes i Miki Núñez durant les campanades | TV3

La química entre ells va ser tan palpable que les xarxes socials no van trigar a reaccionar. Milers d'espectadors van comentar la "sintonia total" que desprenien, i ben aviat l'amistat es va convertir en un suposat romanç per a l'imaginari col·lectiu.

Es van multiplicar els missatges que apostaven que acabarien junts, alimentant un rumor que creixia per minuts i que col·locava Miki en una posició molt incòmoda.

La veritat de Miki i l'enginyosa reacció de Sara Roy

Vuit mesos després, l'artista ha trencat el seu silenci al pòdcast ‘Sin Correa’. Miki Núñez ha explicat com va viure aquella polèmica que el va situar a l'ull de l'huracà mediàtic. "Dues persones heterosexuals poden ser amigues, encara que siguin noi i noia", va sentenciar amb una certa frustració.

Un home amb micròfon en un escenari il·luminat amb llums taronges de fons.
Miki Núñez a 'Zenit' | TV3

El cantant va atribuir part del rebombori al perfil mediàtic de Laura Escanes. Va assenyalar que a les dones famoses se'ls busca parella constantment, reflectint un biaix masclista. Va confessar que la situació li va generar preocupació per com podria afectar la seva relació.

L'anècdota més reveladora va ser la conversa que va tenir amb la seva parella a casa. Miki va proposar a Sara Roy pujar una fotografia junts a les xarxes socials per fer callar les especulacions. La resposta d'ella va ser tan inesperada com brillant, demostrant una gran intel·ligència i sentit de l'humor.

"M'estan pujant les escoltes, eh", va contestar Sara, traient ferro a l'assumpte. Amb aquesta genial rèplica, la parella va decidir deixar que la tempesta passés sola. Van entendre que qualsevol desmentit podria avivar encara més el foc mediàtic, optant per la discreció i la confiança mútua com la seva millor defensa.

