Anna Güell, Paz a Com si fos ahir, la seva aparició que no recordaves a Poblenou de TV3

Les sèries de TV3 són un valor afegit a aquest mitjà de comunicació. La televisió pública de Catalunya porta pràcticament des dels seus inicis entretenint els seus seguidors amb sèries que han deixat empremta. La llista de títols és àmplia i les històries han emocionat els seus fans. Poblenou, Secrets de Família, Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, El cor de la ciutat, La Riera, Ventdelplà, Com si fos ahir...

Avui volem parlar de l'actriu Anna Güell. A 'Com si fos ahir' interpreta el paper de Paz. Però en els seus inicis a TV3, va interpretar un paper que segur que no recordes a 'Poblenou'. Com és lògic, pel pas dels anys, ha canviat molt físicament, però continua sent la mateixa artista, amb la mateixa capacitat interpretativa.

Parlem de 'Com si fos ahir'. La mort d'en Ferran va marcar l'inici d'aquesta sèrie. El seu funeral va servir per reunir la colla de l'Institut Reina Sibil·la després de molts anys. La mort va tenir lloc després d'un accident de cotxe i a més deixava dona i dos fills.

| TV3

Un drama que va acabar tenint conseqüències per a tots els personatges. El seu germà Andreu (Marc Cartes) es va bolcar en ajudar els seus pares Joana (Marta Angelat) i Vicenç (Manel Barceló) i la seva cunyada Helena (Cristina Gebenat). La família es va unir molt... massa potser. Vicenç i Helena es van fer amants, cosa que va provocar un xoc a la família quan va sortir a la llum.

La més afectada va ser, evidentment, la Joana. Encara que va ser capaç de refer la seva vida al costat de Paz, periodista de professió. Anna Güell és l'actriu que dona vida a aquest personatge que encara que no és fix a la sèrie actualment té algunes aparicions. No ha estat així, de moment, a la vuitena temporada.

Participació d'Anna Güell a Poblenou

Fa 30 anys, l'Anna Güell va participar a la primera sèrie de TV3. Allà era la Lola Fontcuberta, germana de l'Emília i tia d'en Marc (Roger Pera). Les dues germanes no havien tingut molta relació des que Emília va marxar del poble en ser mare soltera. Molt marcada per aquest fet, finalment va trobar el pare del seu fill, l'Antoniu (Miquel Cors). Un gir de guió 'va anul·lar' aquesta possibilitat.

| TV3

En Marc era en realitat fill d'un terratinent que no va voler saber res d'ell quan va saber que la seva mare estava embarassada. L'Emília es va acabar suïcidant i Lola encara va estar a temps d'evitar que en Marc, que havia heretat els problemes mentals de la seva mare, fes mal a l'Anna, la seva exnòvia.