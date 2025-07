L'escriptor Josep Vallverdú (102 anys) escriu una nova novel·la del mític 'Rovelló'

per Pol Nadal

Si hi ha alguna cosa que uneix diverses generacions de famílies a Catalunya, és l'entranyable figura de Rovelló. Aquest gos entremaliat, protagonista d'una de les obres més emblemàtiques de la literatura infantil catalana, s'ha convertit en tot un símbol cultural des de la seva primera aparició, fa ja gairebé seixanta anys. En temps de canvis accelerats i noves modes, Rovelló mai ha passat de moda.

Ara, quan molts pensaven que la seva història ja estava completa, sorgeix una gran notícia inesperada: l'escriptor Josep Vallverdú, amb els seus sorprenents 102 anys, ha decidit donar una segona vida al personatge que va marcar la seva carrera.

Un retorn que ningú esperava: ‘El retorn del Rovelló’

No cada dia un clàssic torna a l'actualitat literària, i molt menys de la mà d'un autor centenari. Tanmateix, Josep Vallverdú desafia totes les expectatives en anunciar la publicació d'una seqüela titulada "El retorn del Rovelló".

L'anunci es va fer viral a les xarxes socials, amb programes com ‘Els Matins’ de TV3 celebrant el retorn del popular gos. Vallverdú, lluny de retirar-se, segueix escrivint i dibuixant amb disciplina diària, i ha confessat que encara té quatre obres inèdites a punt de sortir a la llum.

L'escriptor, que acaba de fer 102 anys, reconeix que a la seva edat prefereix viure el present sense planejar massa lluny. “Als 102, estàs pensant almenys en el 103, no en el 73”, va bromejar a televisió, mostrant el mateix sentit de l'humor que ha caracteritzat la seva obra literària. La seva vitalitat no passa desapercebuda i el seu desig de continuar creant és, sens dubte, una inspiració per al món editorial.

La reacció a les xarxes i el llegat cultural de Rovelló

La notícia del retorn de Rovelló ha causat sensació a les xarxes socials. Usuaris de totes les edats han compartit records d'infància lligats al personatge, molts acompanyats d'imatges dels populars dibuixos animats que durant anys s'emetien a la televisió catalana.

No falten missatges d'admiració cap a Vallverdú, a qui consideren un referent de la cultura i la literatura infantil. “Llarga vida a persones com ell”, es podia llegir entre els centenars de comentaris, mentre els hashtags relacionats amb Rovelló i Vallverdú guanyaven protagonisme.

També s'ha reobert el debat sobre l'impacte de la literatura infantil en la identitat catalana. Amb més de 75.000 exemplars venuts, Rovelló ha marcat l'educació sentimental de milers de lectors i ha demostrat que els clàssics, lluny d'envellir, poden reinventar-se amb el pas del temps. Les reaccions no s'han limitat a les xarxes: figures del món editorial i literari han elogiat la lucidesa i el compromís de Vallverdú a l'hora d'escriure a una edat en què la majoria d'autors ja han tancat la seva obra.

Un símbol de resiliència i amor per la literatura

Que Josep Vallverdú segueixi en actiu és, per si sol, motiu de celebració. Les seves paraules deixen clar que el seu projecte vital és etern, igual que l'afecte que rep dels lectors. “Seria ser presumptuós pensar més enllà de l'endemà”, ha afirmat en una entrevista recent, però la realitat és que amb cada nova història, Vallverdú demostra que la passió per contar no entén d'edat.

El retorn de Rovelló és molt més que una novetat editorial: és un recordatori que la cultura i l'art no tenen data de caducitat. Caldrà esperar al mes de novembre per descobrir les noves aventures d'aquest gos entranyable, però una cosa és segura: el fenomen Rovelló està lluny d'apagar-se.

És l'última obra?

Fins on arribarà el llegat de Rovelló? Quins altres clàssics podrien renéixer de la mà d'autors que, com Vallverdú, desafien el temps i la rutina? Per ara, l'anunci ha aconseguit el que semblava impossible: unir diverses generacions al voltant d'un mateix llibre i convertir de nou un gos en protagonista absolut del panorama literari català.

El retorn de Rovelló ens deixa una valuosa lliçó: la literatura pot ser eterna si qui l'escriu ho fa des del cor i amb la vitalitat d'un autèntic apassionat. Seguirem atents a les novetats de Josep Vallverdú, perquè si alguna cosa ha quedat clara és que, a 102 anys, segueix tenint molt per explicar.