L'advertència clara de Gori Masip en veure una riera: 'Falsa sensació...'

per Mireia Puig

La meteorologia catalana ha tornat a deixar una d’aquelles imatges que valen més que mil paraules i que, en plena crisi per pluges torrencials, poden salvar vides. El meteoròleg i divulgador Gori Masip ha llançat a les xarxes socials un advertiment contundent després d’observar el comportament de la riera de Ribes, al Garraf, un dels punts crítics durant episodis de xàfecs intensos.

De camí sec a torrentada en cinc minuts: el perill ocult de les rieres

L’escena no pot ser més gràfica: a la primera imatge, la riera apareix completament seca, amb la típica tranquil·litat que convida a passar-hi i, fins i tot, a confiar-s’hi. Tanmateix, només cinc minuts després, la segona foto mostra el mateix punt convertit en un autèntic torrent d’aigües marrons, amb prou força per arrossegar branques, fang i qualsevol objecte o persona que es trobi al llit.

El fenomen és conegut com a gran rierada, i és un dels perills més habituals, però menys percebuts, en episodis de pluges molt intenses. L’acumulació de més de 130 mm a Vilafranca del Penedès ha estat suficient per desencadenar un descens violent d’aigua fins al Garraf, sorprenent qualsevol que es mogués per camins i senders de l’entorn.

| XCatalunya, @meteo_garraf, Gishella Rose

“Falsa sensació de seguretat”: quan el sol enganya i la riera amenaça

Gori Masip ho resumeix amb un advertiment tan breu com potent: “Falsa sensació de seguretat”. I és que, encara que a la superfície el temps pugui semblar tranquil i fins i tot assolellat, el perill amenaça riu amunt. N’hi ha prou que plogui intensament en una altra zona perquè la rierada arribi de manera sobtada, silenciosa i, moltes vegades, inesperada. És precisament aquest engany visual, aquesta tranquil·litat momentània, el que multiplica el risc d’accidents greus.

L’experiència demostra que són molts els excursionistes, ciclistes i conductors que, davant l’absència d’aigua visible, s’arrisquen a travessar rieres o torrents, subestimant el poder destructiu que pot desfermar-se en minuts. El missatge de Masip és clar: la prevenció ha d’anar sempre per davant de la confiança i mai no s’ha de refiar de l’estat momentani d’aquests llits, especialment en dies de pluges intenses.

Un episodi que valora la divulgació i la prudència

Les imatges compartides des del Garraf no només reflecteixen l’espectacularitat del fenomen meteorològic, sinó que compleixen una funció pedagògica fonamental. Recordar el poder sobtat de la natura, fins i tot en llocs aparentment tranquils, és clau per reduir els accidents i protegir vides.

Mentre persisteixi l’alerta meteorològica, la recomanació és unànime entre experts i autoritats: evitar zones properes a rieres, torrents i llits temporals, encara que el temps aparent sigui estable. Les pluges extremes, cada cop més freqüents en el clima mediterrani, obliguen a extremar la prudència i confiar en el criteri dels professionals.

La jornada d’avui, amb exemples tan clars com el viscut a la riera de Ribes, deixa una lliçó que convé no oblidar: la meteorologia no és només el que es veu, sinó també el que s’amaga riu amunt.