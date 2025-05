Així ha crescut el fill de Martina Klein: Tothom diu el mateix

Enmig d'un inesperat apagat que va sumir la Península en la foscor, Martina Klein i el seu fill Pablo van viure una experiència que ha captat l'atenció de molts seguidors. La model i presentadora, coneguda per la seva carrera a les passarel·les i també la televisió, va compartir a les seves xarxes socials un relat que destaca la solidaritat en temps de crisi.

Un retorn a casa ple d'humanitat

El passat 28 d'abril, un tall d'electricitat va afectar tota la Península, deixant milions de persones sense llum ni transport públic. Entre els afectats es trobaven Martina Klein i el seu fill Pablo, de 20 anys, que es van veure obligats a buscar alternatives per tornar a casa. La model va relatar al seu compte d'Instagram com, davant la manca d'opcions, van fer autoestop i van ser recollits per un taxista altruista que, desinteressadament, els va portar al seu destí.

"Bons dies lluminosos! Ahir vaig poder tornar a casa fent autoestop, Un home ens va deixar pujar al seu taxi al meu fill i a mi. Una experiència preciosa. Gràcies Lluis i Siraje per la vostra amabilitat!", va escriure Martina, agraint el gest dels desconeguts que els van oferir ajuda en un moment complicat.

Pablo, el reflex de la seva mare

Pablo de la Nuez Klein, fruit de la relació entre Martina Klein i el músic Álex de la Nuez, ha crescut allunyat del focus mediàtic. No obstant això, recentment ha cridat l'atenció pel seu notable semblant físic amb la seva mare.

Amb motiu del seu 20 aniversari, Martina va compartir a les xarxes socials una emotiva felicitació."Em sobresalta relacionar a Pablito, Pablete, Blito, amb aquesta xifra! Tan bell, bo, llest, mimos, artista, sensible. De la teva nova versió, que no és més que la d'abans, no sé si em xifla més veure el que aprenc de tu, o les coses que tenim en comú".

La publicació va ser acompanyada de fotografies que evidencien el gran semblant entre mare i fill. El que no va passar desapercebut per als seus seguidors, que van comentar la similitud entre ambdós.

Una família moderna i unida

Després de la seva relació amb Álex de la Nuez, Martina Klein va trobar l'estabilitat al costat del reconegut extenista Àlex Corretja, amb qui té una filla, Érika, nascuda el 2017. La parella ha format una família ensamblada que inclou els fills de relacions anteriors, mostrant una dinàmica familiar moderna i harmoniosa. Martina i Àlex solen compartir moments familiars a les xarxes socials, reflectint la proximitat i l'afecte que els uneix.

L'experiència viscuda per Martina Klein i el seu fill durant l'apagada a Barcelona no només destaca per l'anècdota en si, sinó pel missatge de solidaritat que transmet. En temps on les notícies solen centrar-se en conflictes i divisions, relats com aquest ens recorden la importància de l'empatia i l'ajuda mútua.

A més, el creixent interès per Pablo de la Nuez Klein suggereix que podríem estar davant l'aparició d'una nova figura en el panorama mediàtic. Encara que, per ara, sembla preferir mantenir un perfil baix. Serà aquest l'inici d'una major presència pública per a ell? Només el temps ho dirà.