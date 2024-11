Ni Leo Messi ni Joan Laporta: L'única persona que podia anar al Bulli sense reserva

Ferran Adrià i el seu mític restaurant El Bulli van assolir una popularitat mundial que va revolucionar l'alta gastronomia. Ubicat a Cala Montjoi, a la Costa Brava, aquest restaurant va ser durant anys l'epicentre de la innovació culinària, atraient comensals de tot arreu del món. Les reserves a El Bulli eren pràcticament impossibles d'aconseguir amb una llista d'espera de més d'un milió de sol·licituds anuals. Tot i això, enmig d'aquesta rigorosa política de reserves, Ferran Adrià va fer una excepció.

En una entrevista recent amb el diari ABC, Ferran Adrià va revelar que l'únic personatge a qui va permetre colar-se a la interminable llista d'espera va ser Cruyff. “L'únic que sempre tenia taula segur era Cruyff. L'admirava molt”, va confessar el xef. Per a l'excuiner, l'exfutbolista neerlandès va ser més que un jugador de futbol, va ser una figura visionària al món de l'esport. “És el Steve Jobs del futbol. L'únic que ha estat gran jugant i entrenant-se. I va canviar el futbol”, va explicar.

| RTVE

La fama d'El Bulli va atreure personalitats de tot el món, incloent-hi esportistes d'elit, polítics i artistes. Tot i això, Adrià va ser sempre inflexible amb la política de reserves, sense importar el nom o l'estatus de qui sol·licités una taula. “Hi havia una demanda de 2 milions de persones. Si no reservaves amb temps, ja et podies dir com et diguessis”, va afirmar Adrià. Aquesta fermesa en els seus principis va convertir El Bulli en un espai exclusiu, no només per la seva qualitat gastronòmica, sinó per la seva estricta accessibilitat.

No hi va haver privilegis ni per a Messi

A la seva entrevista, Ferran Adrià va revelar que fins i tot jugadors del Reial Madrid van anar al seu restaurant, però ho van haver de fer respectant la mateixa norma de reserva que qualsevol altre client. Però el català, seguidor confés del Barça, va garantir que la fama no comprava privilegis a El Bulli. Tot i que estrelles com Leo Messi o Pep Guardiola també van passar per El Bulli, cap no va tenir el privilegi especial que Adrià va atorgar a Cruyff.

| ACN

Adrià recorda amb afecte la vegada que va cuinar per a Messi, a qui va preparar una escalopa napolitana, el plat favorit. “Ens ho vam passar pipa i va ser molt bonic. L'admiro com a futbolista i com a persona”, va confessar Adrià. Així i tot, ni tan sols per a l'astre argentí es va trencar la regla de les reserves, cosa que demostra la singularitat del tracte que Adrià tenia amb Cruyff.

Aquest rigor de Ferran Adrià a El Bulli no només reflecteix el seu professionalisme, sinó també el respecte per la integritat del seu projecte culinari. Durant els seus anys al capdavant del restaurant, Adrià va mantenir el seu enfocament a la innovació gastronòmica i a oferir una experiència única. Amb el temps, El Bulli es va convertir en un espai de culte que va atraure milers de persones, encara que només uns quants van aconseguir una taula. Aquest detall ressalta encara més el valor simbòlic que tenia per a Adrià obrir-li les portes sense reserva a algú tan excepcional com Johan Cruyff.